“내가 알던 보아 맞아?”…파격 금발 단발+Y2K 패션 ‘시선 강탈’

보아가 새로운 헤어스타일로 티저 이미지를 공개했다. 출처=보아 SNS

가수 보아(BoA)가 파격적인 헤어스타일 변신과 함께 새 디지털 싱글의 베일을 벗겼다.

26일 보아와 소속사 베이팔은 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘Ain’t No Hard Feelings’의 발매 소식과 함께 티저 이미지를 전격 공개했다.

공개된 사진 속 보아는 데뷔 이래 선보인 모습 중 가장 과감한 비주얼 변신으로 눈길을 사로잡았다. 밝은 금발의 단발 헤어스타일을 완벽하게 소화한 보아는 화이트 탱크톱에 톤온톤 패치워크 디테일이 돋보이는 오버사이즈 와이드 데님 팬츠를 매치해 감각적인 스트리트 룩을 선보였다. 여기에 빈티지한 필름 카메라 감성의 톤앤매너가 더해져 특유의 힙하면서도 독보적인 아우라를 완성했다.

티저가 공개되자 국내외 팬들의 폭발적인 반응이 이어지고 있다. 누리꾼들은 “금발 단발이 역대급으로 잘 어울린다”, “과거 ‘카피 앤 페이스트’ 시절이 시대를 앞서간 레전드였다면 지금은 또 다른 정점이다”, “정식 화보집 발매가 시급하다” 등의 댓글을 남기며 새 싱글에 대한 기대감을 감추지 못했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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