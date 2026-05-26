딸 폭행 사건으로 경찰 조사…日 아베 요미우리 감독, 결국 사임

사진=AP/뉴시스

일본프로야구(NPB) 명문 요미우리 자이언츠의 수장, 아베 신노스케 감독이 사임했다.

아베 전 감독은 지난 25일 도쿄 시부야 자택에서 체포됐다. 딸을 폭행한 혐의다. 18세 큰딸과 15세 작은 딸의 싸움을 말리려다 큰딸을 넘어뜨린 것으로 알려졌다. 큰딸은 생성형 인공지능(AI) 챗GPT에 상황을 설명, 권유에 따라 아버지를 폭행 혐의로 아동상담소에 신고했다. 스포니치 등에 따르면 사건 당시 아베 전 감독은 음주 상태였던 것으로 전해진다. 조사 과정에서 “자매가 싸우고 있어 조용히 하라고 했더니 말대꾸를 해서 욱했다”고 진술했다.

아베 전 감독은 자정이 넘어 풀려났다. 이는 26일 일본 주요 언론을 통해 보도됐다. 순식간에 퍼져나갔다. 구니마쓰 도루 요미우리 구단 대표이사는 “폭력은 용납될 수 없다. 사안을 매우 심각하게 받아들인다”면서 “교류전 전날 밤 중대한 불상사를 일으킨 부분에 대해 NPB 관계자들과 팬 여러분께 사과드린다. 진퇴를 포함해 아베 감독의 처분을 검토하겠다”고 밝혔다. 아베 전 감독은 이날 야마구치 도시카즈 요미우리 구단주에게 사임 의사를 전달했다.

요미우리 역사상 시즌 도중 감독이 물러난 것은 이번이 처음이다. 아베 전 감독은 사퇴 기자회견서 “전통 있는 요미우리 감독의 이름을 더럽혔다”면서 “가족 문제로 많은 야구팬과 야구 관계자, 구단에 큰 걱정과 폐를 끼쳤다”고 눈물을 흘렸다. 딸을 향한 마음을 전하기도 했다. “아직 고등학교 3학년이다. 따뜻하게 지켜봐 주셨으면 한다”고 말했다. 이후 큰딸은 대리인을 통해 “물의의 일으켜 죄송하다. 아버지가 실제로 때리거나 발로 차진 않았다”고 밝혔다.

아베 전 감독은 요미우리 프랜차이즈 스타 출신이다. 선수 시절 요리우리에서만 19년을 뛰었다. 공격형 포수 출신으로, 통산 2132안타, 406홈런, 1285타점 등을 마크했다. 은퇴 후 지도자의 길을 걸었다. 역시 요미우리에서만 한 길을 걸었다. 2020년부터 2년간 요미우리 2군을 이끌었고, 2022년 1군으로 승격해 작전, 수석, 배터리 코치 등을 역임했다. 2024년 요미우리 사령탑에 올랐다. 그해 팀을 센트럴리그 1위로 이끌며 감독으로서의 역량을 드러낸 바 있다.

요미우리는 이날 소프트뱅크 호크스전부터 하시가미 히데키 감독 대행 체제로 시즌을 치르기로 했다. 요미우리는 이승엽 전 감독이 몸담고 있는 팀이기도 하다. 아베 전 감독의 추천으로 타격코치로 활약 중이다. 아베 전 감독이 물어나면서 이 감독의 거취에도 시선이 쏠린다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]