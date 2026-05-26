안우진부터 亞쿼터까지… “불타올랐다” 김태형, 6이닝 노히트로 감격의 첫 승

사진=뉴시스

마침내 자신의 이름을 또렷하게 새겼다. 프로야구 KIA의 2년 차 우완 김태형이 생애 첫 승을 선발승으로 장식했다. 무려 KBO리그 정상급 투수 안우진(키움)과의 선발 맞대결에서 빚어낸 성과다.

김태형은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움과의 원정경기에 선발 등판해 6이닝 동안 안타 없이 무실점 투구를 일궜다. 이에 힘입은 KIA는 5-2로 이겼고, 김태형은 데뷔 첫 승리투수가 됐다. 개인 첫 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)까지 함께 남겼다.

내용도 인상적이었다. 직구 평균 구속은 시속 149㎞, 최고 152㎞까지 찍혔다. 힘만 앞세운 투구가 아니었다. 슬라이더, 슬러브, 체인지업, 커브 등 볼 배합을 넓히며 키움 타선을 6회까지 노히트로 묶었다.

김태형은 경기 뒤 “작년부터 하고 싶었던 승리인데 운도 따르지 않았고, 실제로 부진하기도 했다. 오래 걸린 것 같지만 첫 승을 해서 정말 기쁘다”며 “앞으로 더 많이 승리투수가 되고 싶다”고 전했다.

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상대가 안우진이라는 점도 자극이 됐다. 김태형은 “대한민국 최고의 투수다. 그래도 크게 신경 쓰지 않으려 했다”면서도 “SNS에서 안우진이 이길 것이라는 반응을 많이 봤다. 그걸 보고 ‘내가 잘해봐야겠다’는 마음을 다시 먹었다”고 수줍게 미소 지었다.

노히트 상황서 내려온 아쉬움도 클 터. 그는 “조금 더 던지고 싶은 욕심은 있었지만 투구 수가 81개였고, 코칭스태프가 여기까지만 하자고 하셔서 따랐다”며 “사실 던질 때는 노히트를 의식하지 못했다. 잘 맞은 타구가 잡힌 장면이 있어서 안타가 있었나 헷갈리기도 했다”고 말했다.

더그아웃에서는 대선배 양현종의 조언도 들었다. 김태형은 “경기를 마치고 내려온 뒤 양현종 선배가 이런 과정이 있어야 잊지 않고 더 좋은 투수가 될 수 있다고 말씀해주셨다. 오늘 같은 기회에는 조금 더 용기를 내서 끌고 갔으면 좋겠다는 얘기도 들었다”고 전했다.

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지난해의 시행착오가 이날 호투의 밑거름이 됐다. 김태형은 2025년 1라운드 5순위로 호랑이 군단 유니폼을 입은 기대주다. 하지만 그간 1, 2군을 오가며 프로의 차이를 체감했다. 올 시즌 퓨처스리그서 2경기 평균자책점 2.19로 담금질을 거쳤고, 다시 올라온 1군 마운드에서 달라진 모습을 예고하고 있다.

이날 배터리로 호흡을 맞춘 베테랑 포수 김태군도 성장에 엄지를 세웠다. 김태군은 “(김)태형이가 이제 2년 차가 됐다. 아마추어와 프로의 차이를 본인이 느꼈을 것”이라며 “고교 때 위닝샷이라고 생각했던 공도 프로에서는 아무렇지 않게 골라내고, 강하게 때려낸다고 충격을 받았던 것 같다. 이 차이를 깨달으면서 한층 발전한 것 같다”고 평가했다.

선발진 경쟁은 여전히 치열하다. 아시아쿼터 선발 자원 합류 이슈까지 겹치면서 내부 경쟁의 온도는 더욱 높아질 예정이다. 2년 전 SSG와 두산에서 활약했던 일본인 투수 시라카와 케이쇼가 KIA와 협상 중에 있다. 김태형은 “오늘 기사를 보고 살짝 불타올랐다. 같은 팀이 된다면 서로 잘하면서 선의의 경쟁을 했으면 좋겠다”고 웃었다.

조금씩 더 단단해지고 있다. 무엇보다 첫 승이라는 값진 출발을 아로새겼다. 김태형은 “감독님께 선발투수로서 충분히 어필한 것 같다”고 운을 뗀 뒤 “중간 역할로 쓰시더라도 좋다. 팀에 도움이 된다면 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

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고척=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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