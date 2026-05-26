“고마 해라” BTS 정국도 폭발…부산 공연 앞두고 ‘수백만원’ 바가지 숙소에 일침

방탄소년단(BTS)이 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)이 내달 열리는 부산 공연을 앞두고 일부 숙박업소의 과도한 ‘바가지 요금’ 논란이 일자 팬들을 위해 직접 자제를 요청하고 나섰다.

지난 25일(현지 시간) 방탄소년단은 미국 라스베이거스에서 열린 ‘2026 아메리칸 뮤직 어워즈(AMAs)’ 일정을 마친 뒤, 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행하며 이같이 밝혔다.

이날 방송에서 리더 RM은 “이번 부산 공연을 앞두고 숙박업소 관련 뉴스가 너무 많이 나온다”며 “물론 성수기 요금이 있겠지만 길게 바라보고 적당히 하셨으면 좋겠다”고 우려를 표했다. 이어 “비싼 숙소 비용 때문에 무박 여행이나 찜질방을 선택하는 분들도 있다고 들었는데, 이건 아니지 않느냐”고 꼬집었다.

부산이 고향인 멤버 지민 역시 아쉬움을 감추지 못했다. 지민은 “팬들이 부산에서 좋은 경험을 하고 가셨으면 좋겠는데 마음이 안 좋다”며 “평소보다 몇 배를 올리는 건 너무한 처사”라고 비판했다. 멤버 정국은 부산 사투리로 “고마 해라”라며 일침을 가했고, 슈가는 “최근 부산이 관광지로 주목받으며 분위기가 좋은데…”라고 덧붙였다.

앞서 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 평소 10만원 안팎이던 부산 지역 숙소 가격이 방탄소년단의 공연 당일 수백만원대까지 치솟았다는 폭로가 이어지며 공분을 샀다. 방탄소년단이 부산에서 단독 공연을 펼치는 것은 지난 2022년 이후 약 4년 만이다.

사태가 심각해지자 지자체와 지역 사회도 대응에 나섰다. 부산시는 관광객의 숙박 편의를 위해 ‘공정숙박 챌린지’를 추진하는 한편, 대학교와 종교단체, 공기업의 협조를 받아 임시 숙박 시설을 확보하기로 했다. 일부 양심적인 호텔들은 행사 당일에도 객실 가격을 정상가로 책정하겠다고 선언하며 자정 노력에 동참하고 있다.

한편 방탄소년단은 내달 12일부터 13일까지 이틀간 부산아시아드주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’을 개최한다. 이들은 이번 ‘2026 AMAs’에서 최고 영예인 ‘올해의 아티스트(Artist of the Year)’를 비롯해 ‘올해의 여름 노래’, ‘베스트 남성 K팝 아티스트’ 등 다관왕을 차지하며 글로벌 위상을 다시 한번 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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