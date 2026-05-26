“친딸인 줄 알겠어요?”…‘모자무싸’ 문지원, 배종옥·한선화 앞 날 선 도발

배우 문지원이 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’) 최종회에서 강렬한 감정 연기로 유종의 미를 거뒀다.

지난 24일 방송된 ‘모자무싸’ 최종회에서는 한승아(문지원 분)와 장미란(한선화 분)의 갈등이 정점에 달하는 모습이 그려졌다. 앞서 10회에서 충돌했던 두 사람은 마지막까지 팽팽한 대립을 이어가며 극의 긴장감을 높였다.

특히 합의가 오가는 자리에서 한승아는 장미란을 향해 날 선 감정을 숨기지 않았다. 이어 중재를 위해 등장한 오정희(배종옥 분)에게 “누가 보면 친딸인 줄 알겠어요?”라고 맞받아치며 미묘한 신경전을 연출했다. 그러나 이내 반전된 분위기 속에서 복잡한 심경을 섬세하게 표현해 내며 몰입도를 더했다.

문지원은 이번 작품에서 흔들리는 캐릭터의 내면을 안정적인 연기력으로 소화해 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 그는 소속사 및 개인 SNS를 통해 “‘한승아’ 역으로 함께할 수 있어 영광이었다”라며 “그동안 함께해 주신 모든 제작진과 시청자분들께 진심으로 감사드린다”고 종영 소감을 전했다.

한편 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’는 지난 24일 방송을 끝으로 종영했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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