최고 159㎞ ‘4이닝 무실점’ 안우진 복귀 등판, 물집에 멈춰섰다

사진=뉴시스

예기치 못한 변수가 야속할 따름이다. 프로야구 키움의 에이스 안우진의 투구는 그럼에도 강렬했다.

12일여 만의 1군 등판이었다. 안우진은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 KIA와의 홈경기에 선발 등판해 4이닝 1피안타 2볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했다.

투구 수는 61개. 직구 25개를 중심으로 슬라이더 20개, 커브 9개, 체인지업 6개, 포크볼 1개를 섞었다. 직구 평균 구속은 시속 154㎞, 최고 159㎞까지 찍혔다.

경기 전 설종진 키움 감독은 안우진의 투구 수를 “85개 정도, 90개 미만”으로 내다봤다. 그러나 계획보다 일찍 마운드를 내려왔다. 키움 관계자는 “오른쪽 검지와 중지 물집으로 선수 보호 차원에서 교체했다”고 설명했다.

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3년 전 팔꿈치 부상 및 수술로 이탈한 뒤 올 시즌 마침내 복귀 시즌을 치르고 있다. 사실상 재활 등판을 겸하고 있을 터. 앞서 숨 고르기도 한 차례 겪었을 정도다.

안우진은 지난 14일 고척 한화전 등판 뒤 오른쪽 이두근 부위에 불편함을 느꼈고, 검진 결과 미세 염좌 소견을 받아 부상자 명단에 오른 바 있다.

휴식을 취한 뒤 이날 마운드에 올랐다. KIA 방망이는 이날 경기 전까지 5월 한 달 동안 OPS(출루율+장타율) 0.821를 마크, 한화(0.880)에 이어 이 부문 2위를 기록 중이다.

그런 상대를 초반부터 힘으로 눌렀다. 1회 국가대표 간판타자이자 리그 홈런 선두(13개)인 김도영에게 중전 안타를 내준 것이 이날 허용한 유일한 안타였다.

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2회에는 김선빈과 나성범을 연속 볼넷으로 내보내 위기를 맞았지만 실점 없이 이닝을 정리했다. 이후가 더 인상적이었다. 3, 4회는 연속 삼자범퇴로 KIA 타선을 틀어막았다.

갑작스러운 물집 변수는 아쉬웠지만, 구위만큼은 선명했다. 구단 내부에서도 안우진이 어느 정도 정상 궤도에 올라왔다는 평가가 나온다. 다만 주 2회 등판 가능성은 아직 신중하다.

설 감독은 경기 전 “아직 그 부분은 생각하지 않았다. 일단 예정된 투구 수(80구 안팎)을 채워가는 데 집중하고 있다. (주 2회 등판 여부는) 이번 등판을 마친 뒤 고민해볼 것”이라고 말했다.

한편 키움은 안우진이 내려간 뒤 5회 초 연이은 실책으로 선제점(0-1)을 내줬다. 6회 초엔 피홈런을 허용, 2점 차 열세를 내준 채 끌려다니고 있다.

고척=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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