황정음, ‘장난감 나눔’ 논란에 억울함 토로…“급하게 올리다 오해 산 것”

황정음이 장난감 무료 나눔 논란에 대해 해명했다. 출처=유튜브 채널 ‘황정음’ 영상 캡처

배우 황정음이 아들 장난감 무료 나눔 과정에서 불거진 의혹에 대해 직접 해명했다.

26일 황정음의 공식 유튜브 채널에는 ‘72세 아빠와 셀프염색하는 날’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 황정음은 최근 이사한 새집을 공개하며 “이사 후 여전히 정리 중”이라고 근황을 전했다. 거실 한쪽에 쌓인 아이들의 장난감을 가리키면서는 “수많은 장난감을 이미 다 나눔했는데, 며칠 전 아이 생일이라 또 이만큼 생겼다”고 설명했다.

앞서 황정음은 SNS를 통해 자녀의 장난감을 무료 나눔하는 과정에서 다소 낡고 망가진 물건들이 포함돼 ‘폐기 처분할 물건을 나눔하려 한 것 아니냐’는 일부 네티즌들의 지적을 받은 바 있다.

이에 대해 황정음은 “좋은 취지로 나눔을 하려던 것이었는데, 정리가 안 된 상태에서 사진을 찍어 급하게 올리다 보니 오해를 많이 샀다”고 털어놓았다. 이어 “다행히 (물건을 받으러) 오신 분들이 기분 좋게 가져가 주셔서 잘 마무리됐다”고 덧붙이며 논란을 일축했다.

한편 황정음은 지난 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 두었으나 2024년 이혼 소식을 전한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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