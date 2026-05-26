[토크박스] “잘해주고 있는데 굳이…” 우려 지운 ‘6주 기적’ 잭 오러클린, 풀타임 완주 청신호

프로야구 삼성 잭 오러클린. 사진=삼성라이온즈 제공

“긍정적으로 생각하고 있습니다.”

좌완 잭 오러클린(삼성)의 풀타임 완주에 청신호가 켜졌다. 개막 전 스프링캠프서 팔꿈치 인대 파열로 이탈한 맷 매닝의 대체 선수로 한국 땅을 밟았던 그는 안정적인 경기 운영과 뛰어난 이닝 소화력으로 신뢰를 한 몸에 받고 있다.

오러클린은 메이저리그(MLB) 통산 4경기(평균자책점 4.66), 마이너리그 139경기 19승 26패(평균자책점 4.33)의 커리어를 보유했다. 특히 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호주 대표 유니폼을 입고 2경기 6⅓이닝 1실점 호투로 주목을 받았다.

삼성은 오러클린과 6주 총액 5만 달러(약 7400만원)의 단기 계약을 맺었다. 시작은 순탄치 않았다. 3월31일 대구 두산전서 3⅔이닝 4실점으로 고전한 데 이어, 지난달 11일 대구 NC전에서도 3이닝 4실점으로 무너졌다.

프로야구 삼성 잭 오러클린. 사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성 잭 오러클린. 사진=삼성라이온즈 제공

기우였다. 4월23일 대구 SSG전부터 다른 투수가 됐다. 5경기 연속 6이닝 이상을 책임지며 ‘이닝 이터’ 면모를 뽐냈다. 올 시즌 성적은 10경기 51⅓이닝 4승2패 평균자책점 3.68. 시즌 초반의 기복을 완벽히 지워낸 반등이다.

오러클리와 한 차례 계약을 연장(4주·3만 달러)했던 삼성은 오는 31일 계약 종료를 앞두고 다시 한번 결단을 준비 중이다. 박진만 삼성 감독은 “구단에서도 지금 굉장히 긍정적으로 생각하고 있다”며 “감독으로서 할 수 있는 말은 ‘이렇게 잘해주는데 당연히 같이 가야 하지 않겠나’라는 점이다. 지금 오러클린이 보여주는 모습에 누가 아쉬움을 느끼겠나”라고 강한 신뢰를 보냈다.

프로야구 삼성 잭 오러클린. 사진=삼성라이온즈 제공

박 감독은 “이 정도로 꾸준하게만 던져준다면 당연히 시즌 끝까지 함께 가는 것”이라며 “아마 구단에서도 긍정적인 방향으로 가닥을 잡고 조만간 공식 발표를 하지 않을까 생각한다”고 바랐다.

우려되는 부분은 체력이다. 호주 리그(2025년 11월~2026년 1월)부터 쉬지 않고 던져왔기 때문이다. 하지만 박 감독은 “그건 다가올 미래의 이야기일 뿐이다. 현재만 놓고 보면 체력적인 부담은 전혀 느껴지지 않는다. 한 주에 두 번 등판할 때도 구위가 전혀 떨어지지 않더라”고 말했다. 이어 “일단 계약 연장 프로세스를 밟으면서 상황을 보겠다. 향후 타이밍을 한 번 잡아 오러클린에게 휴식 턴을 제공하는 등 영리하게 관리해 줄 생각”이라고 덧붙였다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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