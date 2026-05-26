우주소녀 다영, 바지 살짝 내린 과감 언더웨어 룩…선명한 복근 인증 [스타★샷]

다영이 건강미 넘치는 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=다영 SNS

그룹 우주소녀(WJSN) 멤버 다영이 과감한 스타일링으로 탄탄한 건강미를 뽐냈다.

26일 다영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “SOOO Cool!”이라는 글과 함께 여러 장의 화보 비하인드 컷을 게재했다.

공개된 사진 속 다영은 스포티하면서도 힙한 애슬레저 룩을 완벽하게 소화했다. 그는 선명한 블루 컬러의 브라탑에 언더웨어를 위로 올려 입는 과감한 연출로 탄탄한 복근을 드러내는가 하면, 루즈핏 화이트 숏팬츠를 매치해 스타일리시한 골반 라인을 강조했다.

또 다른 사진에서는 메쉬 디테일의 화이트 브라탑과 로우라이즈 카고 팬츠를 믹스매치해 편안하면서도 감각적인 스트리트 패션을 선보였다. 특히 금발 헤어와 강렬한 스모키 메이크업이 다영의 걸크러시 매력을 한층 배가시켰다.

사진을 접한 팬들은 댓글을 통해 “건강미 넘친다”, “스타일링이 매력적이다” 등 뜨거운 반응을 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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