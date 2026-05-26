SSG-삼성전 우천 취소…추후 편성

사진=박상후 기자

프로야구 SSG와 삼성의 맞대결이 비로 인해 취소됐다.

2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 SSG와 삼성의 맞대결이 26일 우천 취소됐다. 이날 인천SSG랜더스필드에서 열리는 주중 3연전 시리즈 첫 번째 경기는 경기 30분 전 점점 굵어지는 빗줄기에 진행조차 하지 못했다.

기상청 방재기상정보시스템에 따르면 인천, 서울 등 수도권은 현재 시간당 30~50mm 안팎의 집중호우가 퍼붓고 있다. 비구름은 점차 전국으로 확대되고 있다. 기상청은 늦은 오후부터 전국 대부분 지역으로 비가 확대될 것으로 내다봤다.

양 팀 모두 한 템포 쉬어가게 됐다. SSG와 삼성은 재정비 시간을 갖는다. 이날 취소된 경기는 추후 편성될 예정이다.

선발 로테이션에도 일부 변동이 생겼다. 홈팀 SSG는 이날 선발로 예고됐던 베니지아노가 27일에도 그대로 나선다. 이에 맞서는 삼성은 기존 예고했던 원태인 대신 아리엘 후라도가 선발투수로 등판한다.

한편, 잠실서 열리는 두산과 KT의 경기는 그라운드 정비 관계로 오후 6시40분 시작될 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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