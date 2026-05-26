‘11월 출산’ 이다해, ♥세븐과 캠핑 근황…“설렘이 입덧 잡아먹어”

이다해가 평화로운 일상을 공개했다. 출처=이다해 SNS

배우 이다해가 임신 중 평온한 일상을 공유하며 팬들에게 감사의 인사를 전했다.

지난 25일 이다해는 자신의 소셜미디어를 통해 “설렘이 울렁(입덧)을 잡아먹은 시간이다. 공기마저 다르게 느껴지는 하루하루를 보내고 있다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이다해는 남편인 가수 세븐과 함께 캠핑을 즐기며 여유로운 한때를 보내고 있는 모습이다. 특히 부부의 태명인 ‘해븐이’가 적힌 인형이 눈길을 끈다. 이다해는 이어 “조금 생뚱맞지만, 여러분께 정말 감사드린다”며 쏟아진 축하 세례에 화답했다.

앞서 이다해는 지난 20일 “우리에게 작은 기적이 찾아왔다”며 결혼 3년 만에 임신 소식을 발표해 화제를 모았다. 그는 오는 11월 출산 예정인 것으로 알려졌다.

한편 이다해와 세븐은 8년간의 열애 끝에 지난 2023년 5월 백년가약을 맺었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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