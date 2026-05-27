“완봉했는데, 가야죠!”…인생투 양창섭, 당연했던 선발 생존

사진=삼성라이온즈 제공

“완봉했는데 (계속) 가야죠!”

24일 부산 롯데전. 우완 투수 양창섭(삼성)에겐 잊지 못할 날이 될 듯하다. 소위 긁히는 날이었다. 데뷔 첫 완봉승을 거뒀다. 102개의 공으로 9이닝을 책임졌다. 볼넷, 몸에 맞는 볼은 단 한 개도 없었으며, 피안타는 단 한 개에 불과했다. 최고 150㎞에 달하는 직구와 날카롭게 꽂히는 변화구 앞에 상대 타자들은 속수무책이었다. 박진만 삼성 감독은 “(양)창섭이가 워낙 완벽하게 던져주지 않았나. 덕분에 불펜진도 휴식을 취했다. 큰 역할을 한 것 같다”고 말했다.

무엇이 잘됐을까. 수장은 가장 먼저 제구를 언급했다. 박 감독은 “본인인 던져야 될 공, 던져야 될 코스로 완벽하게 들어가니 자신감 있게 던졌던 것 같다. 마운드 위에서 여유가 있더라”고 엄지를 치켜세웠다. 포수 장승현과의 배터리 호흡도 인상적이었다. 박 감독은 “창섭이는 상대를 윽박지르려는 경향이 강하다. 타자들도 그렇게 알고 있었을 것이다. 역으로 (볼 배합이) 들어가니 좀 헷갈려했던 것 같다. (장)승현이가 그런 역할을 잘해줬다”고 미소를 지었다.

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행복한 고민에 빠졌다. 가뜩 선발 자원이 많은 삼성이다. 당장 우측 어깨 염증 소견으로 잠시 쉼표를 그렸던 최원태가 복귀를 앞두고 있다. 변수가 없다면, 28일 인천 SSG전을 될 가능성이 크다. 어느 정도의 교통정리는 필요할 터. 양창섭은 그대로 선발 로테이션을 돈다. 박 감독은 주저 없이 “완봉했는데, 가야하지 않겠나”라고 말했다. 최원태가 돌아오면 원태인이 휴식을 받을 예정이다. 박 감독은 “(국내 자원 중) 창섭이와 (장)찬희는 계속 간다”고 밝혔다.

선택지가 다양하다는 것은, 그만큼 마운드가 높아진다는 의미이기도 하다. 삼성은 25일까지 47경기를 치른 가운데 팀 평균자책점 4.09를 기록 중이다. 전체 2위. 기대했던 선발(4.16·4위)은 물론, 물음표가 붙었던 불펜(3.99·1위)에서도 안정감을 자랑하고 있다. 심지어 불펜 백정현까지 가세했다. 박 감독은 “불펜 쪽에서 부상 선수들이 하나둘 복귀하고 있다. 그간 많이 던졌던 투수들도 있는데, 적절하게 쉬면서 로테이션 돌 수 있는 환경이 된 듯하다”고 말했다.

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인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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