김민애 덴탈비서 대표 ‘2026 대한민국 국민훈장 보건 대상’ 수상

김영덕 강남 심다치과 원장과 김민애 덴탈비서 대표가 보건 분야 봉사 대상 수상자로 나란히 이름을 올렸다.

두 사람은 최근 서울 백범김구기념관에서 열린 ‘2026 대한민국 국민훈장 대상 문화예술제’에서 공동 수상의 영예를 안았다.

김영덕 원장은 치과의사로서 국민 건강 증진과 사회적 약자를 위한 봉사 활동을 꾸준히 이어왔다. 그는 한부모가정 지원, 시각장애인 개안수술 후원, 치과 진료 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 이러한 공로로 대한민국 보건의료 공헌상과 대한치과의사협회 봉사상을 수상한 바 있다.

최근에는 방송·문화예술인을 대상으로 구강 건강 교육 캠페인을 진행하며 의료와 문화의 접점을 넓히는 데도 힘쓰고 있다.

김민애 덴탈비서 대표는 환자 맞춤형 진료 지원과 의료 데이터 관리 체계를 구축해 의료 현장의 혁신을 이끌고 있다. 특히 (사)한부모가정사랑회와의 협약을 통해 꾸준한 후원 활동을 이어가며 사회적 약자 지원에 앞장서 왔고, 그 공로를 인정받아 홍보대사로 위촉됐다.

그녀는 협회와의 업무협약을 통해 희극인과 문화예술인을 대상으로 구강 건강 교육을 진행하며 의료 봉사의 영역을 확장하고 있다.

시상식에서 김영덕 원장은 “국민의 구강 건강을 지키는 것이 치과의사의 가장 큰 사명”이라며 “앞으로도 봉사와 나눔을 통해 사회에 기여하겠다”고 소감을 밝혔다.

김민애 대표는 “덴탈비서가 국민 건강을 위한 플랫폼으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”며 “한부모가정사랑회 홍보대사로서도 사회적 약자를 위한 지원을 지속하겠다”고 말했다.

이번 수상은 두 사람이 의료와 봉사를 통해 국민 건강 증진에 기여한 공로를 공식적으로 인정받은 것으로, 의료계와 사회 각계의 귀감이 되고 있다.

한편, 덴탈비서와 강남 심다치과는 가수 허각의 쌍둥이형 허공과 개그우먼 오마주를 ‘365 건강치아 캠페인’ 홍보대사로 발탁하고 건강한 치아 관리를 위한 다양한 캠페인을 진행하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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