제로베이스원 ‘어센드-’, 확장된 음악 서사

그룹 제로베이스원이 음악을 넘어 다양한 영역으로 프로모션을 펼치고 있다.

제로베이스원은 ‘어센드-’ 컴백 이후 소셜 플랫폼, 도심 공간, 라이프스타일, 도서 콘텐츠를 아우르는 활동으로 신보의 메시지를 확장하고 있다.

이들은 발매 전부터 글로벌 소셜 플랫폼을 활용한 참여형 프로모션으로 팬들의 뜨거운 관심을 모았다. K-팝 로 엑스(X)의 다이나믹 카드 기능을 통해 타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’ 음원 일부를 선공개했다.

이외에도 공간으로 뻗어 나가며 의미를 더했다. 제로베이스원은 서울식물원에서 제로즈(팬덤명)와 함께 장미를 심으며 상징적인 공간을 만드는가 하면, 도시의 랜드마크인 N서울타워와 도쿄타워에서도 이번 신보로 전하고자 하는 상승의 메시지를 직관적으로 표현하는 이벤트를 기획하기도 했다. 카드사 이벤트, 비행기 외부 래핑 광고와 항공권 이벤트 등 다양한 컬래버레이션을 시도했다.

도서 콘텐츠로도 영역을 확장해 대중과의 접점까지 넓혔다. 독서 및 음악 플랫폼과 협업해 오디오북 낭독 콘텐츠를 선보였고, 서울야외도서관 책읽는 서울광장에서 오프라인 프로모션까지 진행하며 앨범 메시지를 일상 속 경험으로 연결했다.

제로베이스원은 지난 18일 발매한 새 앨범 ‘어센드-’로 새 여정을 시작했다. 타이틀곡 ‘톱 5’는 2000년대 댄스 팝을 현대적으로 재해석한 댄스 팝·컨템퍼러리 알앤비 장르의 곡이다. 그루비하고 섹시한 힙합 리듬 위에 과감하면서도 덜어낸 미니멀리즘을 담아냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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