에버랜드 사파리월드, 리뉴얼 50일 만에 30만명 찾았다

리뉴얼 50여 일 만에 30만명 이상이 에버랜드 ‘사파리월드’를 찾았다. 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 자연형 서식 환경과 EV 탐험 차량, 생태 해설 콘텐츠를 강화한 새 사파리월드가 높은 고객 만족도를 기록하고 있다고 26일 밝혔다.

지난달 1일 시설 전면 업그레이드를 통해 새롭게 선보인 사파리월드는 넓고 자연친화적인 환경 속에서 맹수들을 가까이 관찰할 수 있는 몰입형 경험을 제공한다. 고객 만족도 조사에서도 96점을 기록하며 높은 평가를 받았다.

사파리월드에서는 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수가 실제 야생 서식지를 연상시키는 공간에서 자연스럽게 적응하는 모습을 보여준다. 특히 ‘포식자의 숲(호랑이)’, ‘사바나 초원(사자)’, ‘북방의 숲(불곰)’ 등 테마별 구역이 조성돼 동물들의 야생성을 그대로 느낄 수 있다.

탐험 차량도 40인승 EV버스로 교체돼 진동과 소음이 줄어든 환경에서 맹수를 관찰할 수 있다. 사자·호랑이·반달곰 콘셉트의 차량 외관은 포토존으로도 인기를 끌고 있으며, 긴장감 있는 음악과 캡틴 안내, 성우 해설 멘트가 더해져 재미와 교육 효과를 동시에 제공한다.

에버랜드의 ‘리버 트레일 어드벤처’도 업그레이드됐다. 수로 위 관람 데크와 전용 포토부스를 확장해 기린, 코끼리 등 9종의 야생 동물을 가까이서 관찰할 수 있으며, 참여형 게시판을 통해 멸종위기 동물 보호 메시지를 남길 수 있다.

에버랜드 관계자는 “동물과 자연을 가까이 경험하며 생태와 생명의 중요성에 공감할 수 있는 콘텐츠들이 좋은 반응을 얻고 있다”며 “동물복지와 생태 교육, 고객 경험을 결합한 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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