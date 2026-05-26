[SW현장] “남자 된 우리” 앤더블, ‘큐리어스’로 새 출발

그룹 앤더블. YH엔터테인먼트 제공

3년 만에 다시 만난 장하오, 리키, 유승언, 김규빈, 한유진이 앤더블로 만나 새로운 시작을 함께한다.

26일 서울 용산구 블루스퀘어에서 그룹 앤더블(AND2BLE)의 데뷔 앨범 ‘시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)’를 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

장하오은 “무대의 소중함과 팬분들의 소중함을 생각하며 데뷔 준비를 했다. 앤더블로 다양한 매력 보여드릴 자신 있으니 많이 기대해달라”고 데뷔 소감을 밝혔다. 유승언은 “연습생 시절을 함께한 멤버들과 팀이 되어 기쁘다. 팬분들을 다시 만날 수 잇게 되어 신나는 마음으로 앞으로도 좋은 추억 만들어가고 싶다”고 말했다.

앤더블은 YH엔터테인먼트가 그룹 템페스트 이후 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 지난 3월까지 그룹 제로베이스원으로 활동했던 장하오, 리키, 김규빈, 한유진과 이븐 출신 유승언이 합류해 5인조를 꾸렸다. 팀명은 '앤드(AND)'와 '더블(DOUBLE)'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미다. 김규빈은 “멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 이름을 하나의 브랜드로 구축하겠다는 방향성을 담고 있다”고 소개했다.

한 소속사에서 연습생 시기를 함께 보낸 다섯 멤버가 다시 조우했다. 유승언은 “미래를 고민하던 시기에 회사와의 대화를 통해 팀에 합류하게 됐다. 데뷔하는 만큼 열심히 준비해야겠다는 생각이 든다”며 “잠시 떨어져있던 기간이 있지만 더 편안하고 즐거운 분위기에서 준비할 수 있었다. 최근 공개된 자체 컨텐츠를 보면 멤버 간의 케미 잘 알 수 있을 것 같다”고 답했다. 이어 “내 강점은 보컬이다. 언제 어디서 들어도 기억에 남을 보컬로 남고 싶다. 앤더블의 든든한 메인보컬 될 수 있도록 노력하겠다”고 부연했다.

그룹 앤더블. YH엔터테인먼트 제공

앤더블 멤버들은 “다섯 명이 한 팀이 된다고 들었을 때 멤버 구성이 좋다는 생각이 들었다. 멤버 모두 무대 경험이 많기 때문에 무대 위에서 능숙하게 설 수 있을 거란 생각이 들었다. 무대에 서는 기회를 얻는다는 게 얼마나 소중한지 잘 알고 있는 만큼, 정말 멋있는 팀이 탄샐할 거라 믿는다”고 기대감을 나타냈다.

지난 18일 제로베이스원 다섯 멤버도 새 앨범을 내고 컴백 활동에 돌입했다. 김규빈은 “지난주 음악방송에서 (제베원) 멤버들을 마주쳤는데, 서로 응원의 말을 주고 받았다. 서로 응원하는 사이가 되어 기분 좋고, 각자의 자리에서 빛날 수 있는 아티스트가 되고 싶다”고 말했다. 장하오 역시 “함께한 시간이 있다보니 여전히 친하게 잘 지내고 있다. 서로 잘 되길 바라는 마음을 담아서 진심으로 서로의 앞날을 응원한다”고 말했다.

팀 구성 이후 앤더블의 리더를 맡은 장하오는 “리더로서 멘트를 맡아야 될 때가 많은데, 늘고 있어서 뿌듯하고 행복하다”며 “앞으로는 무조건 잘 되는 팀이 되기 위해 엄격한 리더가 되고 싶다. 앤더블 멤버인 것을 자랑스럽게 소개할 수 있도록 만들고 싶다”고 답했다.

지난 3년 간의 성장을 모두 담아낸 앨범이다. 장하오는 “남자가 된 모습을 보여드릴 것”이라고 자신했다. 그는 “앨범을 준비하면서 같이 성장한 모습 꼭 보여드려야겠다는 다짐이 있었다. ‘변화’를 데뷔 앨범의 주제로 잡은 만큼 우리의 변화 보여드려야겠다”고 포부를 밝혔다.

그룹 앤더블. YH엔터테인먼트 제공

올해 성인이 된 한유진에게는 ‘성장’이 더 와닿는다. 그는 “팬분들이 우리의 팬인걸 자랑스럽게 이야기 할 수 있도록 활동하겠다. 매 순간 최선을 다해 부끄럽지 않은 앤더블이 되고 싶다”고 말했다. 이어 리키는 신인상을 목표로 밝히며 “전 세계 많은 무대 경험을 해보고 싶다. 나아가 5세대를 대표할 그룹이 되고 싶다”고 덧붙였다.

'시퀀스 01: 큐리어시티'로 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 연다. 가장 먼저 마주하는 건 본능적 감정인 '호기심'이다. 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증이 싹트는 찰나를 그리며, 그 과정에서 일어나는 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어낼 전망이다.

타이틀곡 '큐리어스(Curious)'는 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 트랙이다. 새로운 시작의 순간, 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감을 담아냈다.

‘호기심’을 주제로 앤더블을 세상에 소개한다. 멤버들 간의 끈끈한 유대와 무대를 향한 진정성도 갖췄다. 장하오는 “다섯 멤버 각자의 강점과 개성이 뚜렷하기 때문에 더 좋은 시너지가 나지 않을까 생각한다. 퍼포먼스나 보컬 팀 분위기까지 조화가 잘 맞는다는 점이 앤더블만의 큰 매력”이라고 강조했다.

오늘(26일) 오후 6시 공개되는 앤더블의 데뷔 앨범 ‘시퀀스 01: 큐리어시티’에는 타이틀곡 '큐리어스(Curious)'를 포함해 서브 타이틀곡 '아우라(Aura)', 댄스 팝 트랙 '슈가 러쉬(Sugar Rush)', 팝/R&B 장르의 '베드(Bed)', 얼터너티브 팝 팬송 ‘해피앤드(Happy &)’가 수록된다. 멤버들의 높은 참여도 역시 눈에 띈다. 멤버 장하오와 리키는 타이틀곡 '큐리어스' 작사, 리키는 수록곡 '아우라' 작사에도 참여했다. 장하오와 김규빈은 '해피앤드' 크레딧에 이름을 올렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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