“팬과 함께하는 클럽이니까요” 서울 이랜드, 양천경찰서와 손잡고 ‘청소년 사이버 도박 예방’ 메시지 전달

사진=서울 이랜드FC 제공

'가족과 친구들과 건강한 게임=서울 이랜드FC.'

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 지역 청소년의 건강한 성장을 위해 손발을 걷어붙였다. 서울 이랜드는 지난 24일 성남FC와의 홈경기에서 서울양천경찰서와 함께 청소년 사이버 도박과 아동 실종에 대한 경각심을 높이고 예방의 필요성을 알리기 위한 캠페인을 진행했다. 구단 관계자는 “앞으로도 지역 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.

경기장 장외 곳곳에서 '사이버 도박 예방'을 주제로 한 ▲퀴즈 룰렛 ▲OX 골인 퀴즈 ▲풋퍼팅, ▲풋볼다트 등 축구와 접목한 다채로운 체험형 미션이 진행됐다. 600명이 넘는 인원이 이벤트에 참여했다. 단순히 놀이가 아닌 이벤트 곳곳에는 도박 예방 메시지가 담겨있었다. 축구 팬들은 관련 퀴즈를 풀며 경각심을 다시 한번 되새겼다.

사진=서울 이랜드FC 제공

어린이와 동행하는 가족 단위 팬이 많은 만큼 맞춤형 이벤트도 열었다. ▲'미아 방지 지문 사전등록' 부스 ▲어린이 경찰 제복 체험 ▲경찰차 포토존 등도 마련됐다. 특히 경찰차 포토존은 어린 아이들에게 큰 인기를 끌었다.

팬들은 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 행사에 참여한 어린이 팬 조윤우 군은 "부모님과 함께 경기장에 와서 공도 차고 룰렛이랑 퀴즈도 풀었다. 볼펜과 도장도 받아서 정말 재미있었다"고 미소 지었다. 아버지 조현민 씨는 "도박 방지 교육이나 지문 사전등록처럼 아이들을 위한 유익한 프로그램까지 함께 운영돼 더 뜻깊었다. 이런 기회가 자주 있으면 좋겠다"고 전했다.

사진=서울 이랜드FC 제공

함께 캠페인을 진행한 서울양천경찰서에게도 유익한 시간이었다. 서울양천경찰서 김광록 경장은 "최근 중·고등학생 사이에 도박 사이트가 빠르게 퍼지고 있어 체험 부스를 통해 자연스럽게 사이버 도박에 대한 경각심을 가질 수 있도록 준비했다. 좋은 기회를 마련해 준 서울 이랜드 FC에 감사드리며 앞으로도 적극적인 협업을 통해 건강한 지역사회를 만들어가겠다"고 전했다.

경기에 앞서 서울 이랜드와 서울양천경찰서의 업무협약(MOU) 체결식이 진행됐다. 홍석원 서울양천경찰서장이 직접 시축에 나서 의미를 더했다. 서울 이랜드 선수단이 참여한 '청소년 도박 근절 캠페인' 영상이 전광판을 통해 송출되며 관중석에 또 한번 메시지를 전하기도 했다. 이 영상은 SNS에서 조회수 40만 넘기며 온라인에서 화제가 되기도 했다.

사진=서울 이랜드FC 제공

이날 서울 이랜드의 얼굴에는 웃음꽃이 만개했다. 박재용과 에울레르, 박창환의 연속골에 힘입어 성남을 3-1로 잡아내며 승리했다. 26일 기준 승점 23(7승2무4패)으로 리그 3위에 올라있다. 경기 후 김도균 감독은 “성남같이 수비가 좋은 팀을 상대로 일주일간 집중적으로 준비한 세트피스에서 득점을 만들어낸 점은 칭찬할 만하다”고 엄지를 치켜세웠다.

한편, 서울 이랜드는 가족 친화 마케팅 활동을 포함한 다양한 팬 프렌들리 활동 성과를 인정받아 '2026 1차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상' 후보에 올랐다. 팬 투표는 26일 오후 3시부터 28일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 진행된다.

사진=서울 이랜드FC 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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