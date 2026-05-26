“진심 닿았다”…‘개인사 아픔’ 하니, 팬들 눈물 편지에 끝내 울컥

하니가 공개한 편지 사진. 출처=하니 SNS

그룹 EXID 출신 배우 하니(안희연)가 팬들을 향한 각별한 애정을 드러내며 본격적인 활동 재개를 예고했다.

지난 25일 하니는 자신의 SNS를 통해 “제가 전한 진심이 누군가에게 닿고 있었고, 그 누군가가 나를 따뜻한 마음으로 바라봐 주고 있었다는 것을 깨달아 다시 한번 마음이 벅차오른다”는 글과 함께 팬들에게 받은 편지 사진을 게재했다.

이어 그는 “감사하다. 저도 여러분 한 분 한 분의 삶을 진심으로 응원하며 행복을 바란다. 늘 건강 잘 챙기시고 우리 다시 만나자”라고 덧붙였다.

이번 메시지는 하니가 사생활 이슈로 부침을 겪은 후 전한 심경이라는 점에서 이목을 끈다. 앞서 하니는 지난 2024년 정신건강의학과 전문의 양재웅과 결혼을 앞두고 있었으나, 양 원장의 병원에서 환자 사망 사고가 발생한 여파로 결혼을 무기한 연기한 바 있다.

한 차례 개인사로 공백기를 가졌던 하니는 본업인 연기 활동으로 대중 앞에 선다. 하니는 오는 8월 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’를 통해 안방극장에 복귀할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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