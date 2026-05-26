‘심우면 연리리’ 박성웅, 위기 정면 돌파…반격 시작하나

‘심우면 연리리’가 종영까지 3회를 남긴 가운데 제작진이 후반부 극 전개를 귀띔했다.

현재 방송 중인 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’는 귀농생활을 하면서 부딪치고 성장하는 성태훈(박성웅 분) 가족은 물론 연리리 마을 주민들의 사연을 통해 따뜻한 힐링을 선보이고 있다.

앞서 성태훈은 ‘맛스토리’의 상생 협력을 위해 연리리 마을 주민들에게 무상으로 비료를 배포했다. 그러나 이후 연리리 밭이 정체불명의 하얀 균사로 뒤덮였고, 마을의 최대 위기 속에서 성태훈은 대기업 연구원 시절의 경험을 총동원해 해결책 마련에 나섰다. 직접 외부 기관에 토양 분석까지 의뢰하며 진실 규명에 힘썼고 연리리의 이장이자 성태훈의 벗인 임주형(이서환 분) 역시 그의 진심을 믿고 함께 현장을 조사하며 원인 추적에 힘을 보탰다. 과연 성태훈이 이번 사건을 해결할 수 있을지, ‘맛스토리’가 놓은 함정은 아닐지 궁금증을 자아낸다.

남편 성태훈의 좌천으로 가족들과 연리리로 내려온 조미려(이수경 분)는 “내 돈이나 갚아”와 같은 정체불명의 협박 문자와 전화에 시달렸다. 이후에도 누군가에게 쫓기는 듯한 정황이 이어지며 아이들과 유학 중이던 시절 대체 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증을 자극했다. 결국 지난 방송 엔딩에서는 조미려가 빚 독촉 고소장을 받으며 벼랑 끝으로 몰렸다.

조미려와 성지천(이진우 분)은 의대 자퇴 문제를 두고 깊은 갈등을 이어가는 중이다. 조미려에게 첫째 아들 성지천은 삶의 중심과도 같은 존재였던 만큼 그의 선택을 쉽게 받아들이지 못하고 있다. 반면 성지천은 의료 사고 트라우마와 스스로 선택하지 못했던 삶 사이에서 혼란을 겪으며 처음으로 자신의 의지로 삶의 방향을 찾아가려 한다. 모자 간 대립이 어떻게 봉합될지 관심이 쏠리는 가운데 세대 간 갈등과 선택의 문제는 단순한 가족 서사를 넘어 ‘가족의 진짜 의미’를 되짚는다. 마을 주민들과 함께 문제를 해결해 나가는 과정은 공동체의 정과 회복의 의미를 더한다.

제작진은 “후반부에서는 ‘맛스토리’와 연리리 사이에 얽힌 과거의 진실이 드러난다. ‘맛스토리’의 속내는 무엇일지, 성태훈이 마주한 균사 사태 역시 단순한 사건을 넘어 더 큰 비밀과 연결되어 있으니 끝까지 긴장감을 놓치지 말아 달라”이라고 극의 후반부 관전 포인트를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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