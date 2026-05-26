경기남부 댕댕이들 외식고민 끝… ‘안성맞춤’ 매드포갈릭 안성점 있으니까

매드포갈릭 스타필드 안성점에서 반려견이 펫 전용메뉴인 연어크림 펫스타를 먹고 있다. 박재림 기자

경기남부권 댕댕이들 외식 장소로는 ‘매드포갈릭 안성점’이 안성맞춤!

MFG코리아가 운영하는 이탈리안 패밀리 레스토랑 매드포갈릭이 스타필드 안성점 매장이 경기 안성시에서는 유일하게 정부가 인증한 ‘반려동물 동반 출입가능업소’로 지정됐다고 26일 밝혔다. 매드포갈릭은 반려동물과 동반 출입 및 취식이 가능한 ‘위드펫’ 매장을 전국에 세 군데(스타필드마켓 경산점, 스타필드 안성점, 스타필드빌리지 운정점) 운영 중이다.

식품의약품안전처의 식품안전나라 홈페이지에 따르면 지난달 30일 기준 반려동물 동반가능업소는 1842곳으로, 대다수 등록 업소가 주로 개인 매장이나 소규모 카페, 휴게음식점 위주다. 이런 상황에서 비교적 규모가 큰 다이닝 브랜드인 매드포갈릭이 식약처의 위생 및 시설 기준 등을 충족하며 ‘댕댕이 동반 음식점’으로 정부 부처의 인정을 받은 것은 의미가 남다르다.

매드포갈릭 위드펫 매장은 반려동물 동반 고객과 일반 고객 모두가 쾌적하게 식사를 즐길 수 있도록 공간을 완벽히 분리한 ‘독립형 펫존’으로 운영하고 있다. 스타필드 안성점도 전체 공간의 약 4분의 1이 펫존(일곱 테이블)으로 분리돼 있다.

아울러 이물질 혼입 방지와 공기 청정 등 위생 관리 시스템을 강화했으며 배변패드, 배변수거함, 물티슈, 소독제 등 반려동물 전용 위생 용품을 비치해 편의성을 더했다.

경기 안성시에서 유일하게 식약처 ‘반려동물 동반 출입가능업소’ 인증을 받은 매드포갈릭 스타필드안성점 전경(왼쪽)과 반려동물 동반 출입가능업소 인증 이미지. MFG코리아 제공

현행 반려동물 동반 출입가능업소의 대부분은 동반 출입까지만 가능하고 동반 취식은 정부의 규제샌드박스(새로운 제품이나 서비스가 출시될 때 일정 기간 동안 기존 규제를 면제, 유예시켜주는 제도)를 시행 중인 음식점만 가능하다.

매드포갈릭 위드펫 매장은 규제샌드박스를 시행 중으로, 그 특성에 맞춰 반려견 전용 메뉴 3종도 준비해 댕댕이 손님을 맞이하고 있다. ‘댕댕이 라구 미트볼’, ‘연어 크림 펫스타’, ‘멍이보감! 홍삼계탕’ 모두 사람들이 먹는 음식과 외견상 큰 차이가 없어 ‘톤앤매너’가 일치한다.

이러한 배경 아래 성과도 즉각적으로 나오고 있다. 지난 3월31일부터 위드펫 매장으로 운영 중인 스타필드 안성점의 최근 한 달 전체 매출 펫 테이블이 차지하는 비중이 최고 15%를 기록했다. 4월30일 문을 연 스타필드빌리지 운정점 역시 반려가족의 연이은 방문에 힘입어 매드포갈릭 전국 매장 중 매출 1위를 달성하기도 했다.

윤다예 MFG코리아 대표는 “반려동물 친화 복합쇼핑공간인 스타필드 입점 매장을 중심으로 위드펫 매장을 선보이며 쇼핑부터 외식까지 한 곳에서 즐길 수 있는 환경을 조성하고 있다”며 “철저한 위생 기준을 준수하고 서비스를 더욱 강화해 누구나 만족스럽게 즐길 수 있는 대표 외식 공간으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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