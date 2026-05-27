센텀골프, 튀르키예 지중해 골프 상품 출시

안탈리아 PGA 술탄 코스. 사진 제공=센텀골프

세계 100대 코스 여행 전문 플랫폼 센텀골프가 올 겨울 유럽과 아시아가 만나는 튀르키예 남부 지중해안 도시 안탈리아에서 고객이 원하는 바에 따라 5박에서 14박까지 구성이 가능한 여행 상품을 출시했다고 27일 밝혔다.

센텀골프는 올해 11월부터 내년 3월까지 5개월간 현지 전문업체와의 독점 계약을 통해 체류 일정과 골프장 종류, 호텔 사양에 따라 다양하게 선택할 수 있는 소비자 취향 따른 상품을 만들었다. 이를 통해 지중해에 면한 유럽 코스들을 보다 경쟁력 있는 가격대로 즐길 수 있게 되었다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 튀르키예 최남단 벨렉 지역은 옛 그리스 로마 문명 유적지가 지금도 남아있는 곳으로 아스펜도스의 원형경기장, 페르게의 대전차 경기장 등이 잘 보존되어 있다. 이곳에 빽빽하게 우거진 우산 소나무숲을 따라 튀르키예를 대표하는 15여개의 골프 코스가 있다. 매년 유럽DP월드투어의 터키항공오픈도 이곳에서 번갈아 열린다.

레그넘 더크라운. 사진 제공=센텀골프

튀르키예 명문 코스 중 하나인 안탈리아 골프클럽 술탄 코스는 2003년 개장해 숲, 모래둑, 호수 사이로 홀이 흐르는 레이아웃을 가졌다. 2012년에는 타이거 우즈, 로리 매킬로이 등 세계 최고의 선수들이 출전한 터키항공대회가 열렸다. 카리야 골프클럽은 2008년 개장해 4년전 이 매체에서 1위에 올랐던 골프장이다. 이웃한 몽고메리막스로열 역시 이 대회를 수년간 개최한 튀르키예 랭킹 2위 코스다.

안탈리아의 호화 리조트 레그넘 크라운부터 코넬리아, 레그넘 카리야, 캠핀스키, 글로리아 등 다양한 리조트에서 숙박하며 하루 3식과 골프가 함께 포함된 ‘올 인클루시브’로 이용할 수 있다. 와인과 맥주, 위스키가 무료로 제공된다.

센텀골프는 현지업체와의 독점 계약에 따라 안탈리아 모든 골프장과 호텔을 자유롭게 조정하는 상품군을 만들어냈다. 센텀골프 관계자는 “5박7일 일정에 5라운드하고 3식을 뷔페로 즐기는 올인클루시브 상품은 경쟁력 있는 가격으로 유럽 여행의 꿈을 달성할 수 있는 기획 상품”이라고 밝혔다.

또한 비행 시간이 다소 긴 만큼 여정을 2주간(14박) 장박 상품으로도 구성이 가능하다. 매일 라운드하며 골프 실력을 키울 수 있는 훈련 상품이다. 한 곳에서만 라운드하지 않고 튀르키예의 상위 코스 순위 톱 10중 선택해 이용이 가능해 골프의 깊이와 재미를 더할 수 있다는 점이 특장점이다.

럭셔리한 사양을 선택하면 서비스의 품질이 올라가고 객실의 너비가 커진다. 레그넘 크라운은 모든 객실이 최소 30평대 이상이며 매일 별도의 레스토랑을 이용할 수 있는 VIP옵션이 가능하다. 이 여행은 하루 일정을 내서 가이드의 안내로 그리스 로마의 고대 문명 유적지를 돌아볼 수 있는 것도 특전으로, 최소 2인 이상일 경우 신청 가능하다고 업체 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]