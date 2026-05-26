인터넷 생방송 중 ‘BJ 머리채’ 잡은 MC딩동 “명백한 내 잘못” 사과

MC딩동. 출처=MC딩동 SNS

인터넷 생방송 도중 여성 BJ를 폭행했다는 논란에 휩싸인 방송인 MC딩동이 공식 사과했다.

26일 MC딩동은 자신의 소셜미디어를 통해 “경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분들께 큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 고개 숙여 진심으로 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

그는 “방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 했다”며 “순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드린 것은 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 명백한 잘못”이라고 고개를 숙였다.

앞서 MC딩동은 지난 3월 한 인터넷 생방송 진행 중 함께 출연한 여성 BJ가 자신의 과거 음주운전 사건을 언급하자 격분해 머리채를 잡는 등 돌발 행동을 해 폭행 논란에 휩싸인 바 있다.

당사자 간의 합의 상황에 대해서는 “피해를 입은 여성 BJ에게 진심으로 사과를 전했다”며 “서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정했고, 서로의 앞날을 응원해주기로 했다”고 전했다. 이어 “이번 일을 겪으며 부족함을 깊이 통감했다. 매사에 신중하고 성숙하게 대처하도록 반성하겠다”고 덧붙였다.

한편 MC딩동은 이번 논란을 계기로 확산 중인 악성 루머에 대해서는 강경한 입장을 취했다. 그는 “잘못에 대한 질타는 온전히 감당하겠다”면서도 “이 시간 이후 본 사건과 관련해 사실과 다른 악의적인 루머를 생성·유포하거나, 가족 및 지인을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정”이라고 강조했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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