“FA 시장 예의주시하고 있습니다” 소노, 가드 소준혁과 3년 계약…첫해 보수 8000만원

사진=KBL 제공

프로농구 소노가 자유계약(FA) 시장에서 가드 소준혁을 품었다.

소노는 26일 지난 시즌 알토란 같은 활약을 펼쳤던 소준혁을 이정현(27세)과 이재도(34세)의 뒤를 받쳐줄 가드로 엽입했다고 밝혔다. 계약기간은 3년, 첫해 보수 8000만원이다.

소준혁은 2024년 남자프로농구(KBL) 신인드래프트에서 2라운드 10순위로 정관장의 부름을 받았다. 41경기를 뛰는 동안 평균 출전 8분 11초, 3점슛 성공률 33.3%, 2점슛 성공률 62.1% 등을 기록했다.

손창환 소노 감독은 “슈팅력을 갖췄고, 허슬 플레이까지 펼치는 모습이 인상적이었던 선수”라며 “수비에서 에너지 레벨을 높여주고 팀에 도움을 줄 것”이라고 기대했다.

사진=소노 스카이거너스 제공

소준혁은 "감동과 돌풍의 구단이었던 소노로부터 제안받은 후 망설임 없이 사인했고, 합류하게 돼서 기쁘다"며 "열정과 노력을 쏟아부어 팀에 도움이 되도록 최선을 다하고, 개인적인 성장도 이룰 수 있도록 노력하겠다. 지켜봐 달라”고 각오를 밝혔다.

한편 소노는 “차기 시즌 전력 보강을 위해 FA 시장을 예의주시하고 있다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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