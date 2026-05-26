[토크박스] 박준현 향한 엄지척 “신인답지 않아… 베테랑 같다”

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특급 신인의 배짱 투구에 사령탑도 엄지를 치켜세웠다.

프로야구 키움의 신인 투수 박준현이 마운드 위 존재감을 키우고 있다. 설종진 키움 감독 역시 웃음꽃이다. 26일 서울 고척스카이돔서 열리는 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 KIA와의 정규리그 홈경기를 앞두고 이틀 전 선발 등판한 박준현을 떠올리며 만족감을 숨기지 않았을 정도다.

박준현은 지난 24일 고척 LG전에 선발 등판해 5⅔이닝 4피안타 3볼넷 8탈삼진 3실점을 써냈다. 비록 팀이 4-6 역전패를 떠안으면서 승리투수와는 인연을 맺지 못했지만, 디펜딩 챔피언 LG 타선을 상대로도 기죽지 않았다는 평가다. 묵묵하게 자기 공을 던졌다는 점에서 강한 인상을 남겼다.

설 감독은 “지난 17일 NC 원정경기(6이닝 1실점)부터 두 경기 연속 6회 마운드에 올랐다. 신인 선수인데도 이닝을 끌고 가주고 있는 게 너무 고맙다”며 “앞으로 더 좋은 피칭을 기대하고 있다”고 미소 지었다.

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박준현은 지난해 신인드래프트서 키움의 1라운드 1순위 지명을 받은 우완 투수다. 북일고를 졸업하고 프로에 뛰어든 만 18세 신인이지만, 마운드 위 모습은 여느 형님들 못지않다.

올 시즌 5경기서 1승1패 평균자책점 2.84를 기록 중이다. 25⅓이닝 동안 피홈런 없이 25탈삼진을 잡아냈고, 피안타율도 0.219로 안정적이다.

설 감독이 주목한 지점도 여기에 있다. 그는 “신인답지 않다. 구종 구사라든지 운영 측면에서 베테랑 같은 측면이 있어 높게 평가하고 있다”고 설명했다.

키움은 박준현을 지난달 26일 삼성전부터 1군에서 일주일 간격으로 등판시키고 있다. 당장 선발진의 한 축으로 힘을 보태고 있지만, 고졸 신인이라는 점을 고려하면 관리도 필요하다. 설 감독은 “계속해서 일요일에 등판할지는 고민 중이다. 이제 쉬는 시점도 언제 잡아줄지 팀에서 논의할 생각”이라고 밝혔다.

고척=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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