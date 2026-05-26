김세의, 구속 갈림길 속 “혐의 전면 부인”…구속 여부 촉각

김세의 가로세로연구소 대표가 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영물 반포 등) 혐의로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 취재진 질의에 답하고 있다. 뉴시스

배우 김수현과 관련한 허위 주장과 AI 음성 조작 의혹으로 수사를 받고 있는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 갈림길에 섰다. 김 대표는 법원 심사에서 혐의를 전면 부인하며 “의도되고 급조한 영장”이라고 반발했다.

서울중앙지법은 26일 오전 10시30분부터 명예훼손과 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포 등) 혐의를 받는 김세의에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다. 심문은 중간 휴정 시간을 포함해 약 4시간 동안 이어졌다. 김 대표는 관련 혐의에 대해 전면 부인한 것으로 알려졌다.

앞서 그는 이날 출석을 앞두고도 ‘혐의를 인정하느냐’는 취재진의 질문에 “하나도 인정하지 않는다”며 “영장 자체가 기본적인 사실관계 정리도 안 된 엉터리”라고 주장했다.

또 AI 기술을 활용한 음성 조작 의혹과 관련해서 “국립과학수사연구원은 AI 조작 여부 판정이 어렵다고 했는데, 경찰은 민간업체 판단만 믿고 있다”며 수사 과정에 문제를 제기했다. 그는 “대한민국 경찰이 국과수 판단은 부정하면서 민간 분석 결과만 신뢰하는 건 납득할 수 없다”고 말했다.

지난해 기자회견에서 공개한 고(故) 김새론과 ‘알 수 없음’으로 표시된 상대방 간의 카카오톡 대화 내용에 대해선 “재구성된 내용이라는 점을 사전에 고지했다”고 주장했다.

그는 “이번 구속영장 청구는 지나치게 의도적이고 급조된 수사”라며 서울강남경찰서와 서울중앙지검 관계자들을 상대로 법 왜곡 혐의 등의 고소장을 서울경찰청에 제출하겠다는 입장도 밝혔다.

한편 김 대표는 지난해 3월부터 5월 사이 기자회견과 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했다는 주장과 함께 김새론의 사망 배경에 채무 변제 압박이 있었다는 취지의 발언을 한 혐의를 받고 있다. 수사기관은 이 과정에서 AI를 활용해 고인의 녹취록을 조작한 정황도 있는 것으로 보고 있다.

김 대표의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 것으로 전망된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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