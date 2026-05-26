“2년 뒤 방한객 3000만 명 데이터로 관광시장 설계”

외래 관광객 3000만명 시대를 앞두고 한국 관광의 성장 전략이 ‘데이터’로 옮겨가고 있다.

방한객 수 증가만 바라보던 방식에서 벗어나 어느 지역으로 들어오고, 어디에서 쓰고, 어떤 테마에 반응하는지를 분석해 다음 시장을 설계하려는 움직임이다.

한국관광공사는 최근 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’를 열고 2026년 1분기 관광시장 동향과 빅데이터 기반 분석, 고부가가치 크루즈 관광 활성화 전략을 공유했다. 공사는 관련 데이터를 담은 인사이트 리포트 ‘요즘, 한국관광’을 창간하고, 연 4회 한국 관광 주요 이슈를 데이터로 짚을 계획이다.

이번 세미나는 당초 리포트 발간 중심으로 준비됐으나, 데이터 기반 의사결정과 업계 협업을 강조해온 박성혁 사장의 기조에 따라 공개 논의 자리로 확대됐다. 공사는 데이터를 산업 현장과 공유하고 후속 실행 방안을 논의하겠다는 계획이다. 행사에는 학계, 업계, 지방자치단체, 지역관광공사, 언론 관계자 등 150여명이 참석했다.

박성혁 한국관광공사 사장이 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’에서 외래 관광객 3000만명 조기 달성을 위한 데이터 기반 관광 전략을 발표하고 있다. 한국관광공사 제공

◆감과 경험 대신 데이터…관광공사, 시장 분석 고도화

박 사장은 이번 세미나에서 취임 직후 제시한 ‘2028년 외래 관광객 3000만명 조기 달성’ 목표를 재확인했다. 그는 “올해 1분기 외래 관광객은 전년 동기 대비 22.6% 증가한 474만명으로 역대 최고치를 기록했다”며 “특히 지방공항을 통한 입국이 85만명으로 지난해보다 48.8% 증가했고, 외국인의 지역 소비도 26.8% 늘었다”고 말했다.

박 사장은 이같은 수치가 한국 관광의 방향 전환을 보여준다고 봤다. 그는 “한국 관광은 이제 지역 확산과 시장 다변화를 중심으로 본격적인 성장 국면에 들어섰다”며 “정부의 정책 기조가 지방 경제 활성화에 맞춰져 있는 만큼 관광이 여기에 크게 기여할 수 있다”고 설명했다.

외래 관광객 3000만명 목표를 앞당겨야 하는 이유로는 일본과의 격차 확대 가능성을 들었다. 정부는 2029년 외래 관광객 3000만명 유치를 목표로 제시했지만, 공사는 이를 1년 앞당긴 2028년 달성을 목표로 삼고 있다.

박 사장은 “일본이 지난해 보여준 성장률을 향후 3년간 유지한다고 가정하면 2028년 일본의 외래 관광객은 6000만명에 가까워질 수 있다”며 “우리가 2028년에 3000만명을 달성하지 못하면 일본과의 격차가 점점 심해질 것이라는 위기감이 있다”고 말했다.

박성혁 한국관광공사 사장이 데이터 기반 관광 전략을 발표하고 있다. 정희원 기자

◆데이터랩 개편 속도…AI 검색으로 관광시장 읽는다

그가 제시한 핵심 무기는 ‘데이터’다. 박 사장은 “담대한 목표를 달성하기 위해 가장 필수적인 무기는 데이터”라며 “정확하고 시의적절한 데이터, 이를 기반으로 시장을 날카롭게 분석하는 역량이 없다면 결코 목표에 도달할 수 없다”고 강조했다. 이어 “감과 경험만으로 한국 관광의 경쟁력을 높일 수는 없다”고 했다.

공사는 한국관광데이터랩 개편도 추진하고 있다. 여행 전·중·후 단계별로 데이터 디렉터리를 정비하고, 단계별 추가 데이터를 확보해 이용자 편의성과 공사의 마케팅 전략 역량을 높이는 방식이다.

향후에는 AI 기술을 활용한 자연어 검색도 도입한다. 이용자가 평소 말하듯 질문을 입력하면 원하는 데이터를 찾고, 그래픽과 해석을 포함한 인사이트형 검색 결과를 제공하는 방향이다.

박 사장은 “민간 데이터와 공공 데이터를 결합할 수 있는 것이 공사의 강점”이라며 “관광 데이터 표준화를 선도하고 산업 데이터 생태계에서 독보적인 리더십을 확보하겠다”고 말했다.

이날 축사에 나선 강정원 문화체육관광부 관광정책실장도 “개별자유여행, 인공지능 등 기술 변화가 관광환경을 바꾸는 상황에서 지속 가능한 성장을 위해 살펴봐야 할 핵심이 빅데이터”라고 말했다. 이어 “관광공사는 해외 마케팅 과정에서 다양한 데이터를 축적해왔다”며 “이를 가공해 새로운 부가가치를 만들어내는 작업은 정부와 산업계 모두에 의미가 있다”고 덧붙였다.

강정원 문화체육관광부 관광정책실장이 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’에서 축사하고 있다. 정희원 기자

◆크루즈 관광 키운다…K뷰티·의료 연계로 소비 확대

박성혁 사장이 외래 관광객 확대를 위해 제시한 구체적 카드는 ‘크루즈 관광’이다. 박 사장은 “최근 일본과 중국 출장을 통해 글로벌 크루즈 선사 CEO들과 긴밀히 협의한 결과 여수 신규 기항과 증편 성과를 이끌어냈다”며 “현재도 부산, 제주, 포항, 속초 등 지방 항만을 통한 크루즈 입항과 기항 시간 확대를 활발히 추진하고 있다”고 밝혔다.

공사는 크루즈 관광을 지역경제와 고부가 소비를 연결하는 수단으로 키울 계획이다. 현재 크루즈 관광객의 1인당 소비액은 300달러 이하로 파악된다. 공사는 K뷰티와 의료, 웰니스 상품을 크루즈 일정과 연결해 소비 규모와 체류 가치를 높이는 방안을 추진한다.

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