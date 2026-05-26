정채연, 한 줌 허리 드러낸 카우걸 변신…전소미·청하와 역대급 비주얼 합 [스타★샷]

정채연이 아이오아이 무대 비하인드 컷을 공개했다. 출처=정채연 SNS

그룹 아이오아이(I.O.I)의 정채연이 감격적인 컴백 무대 비하인드 컷을 대거 방출하며 팬들의 설레임을 자극했다.

지난 25일 정채연은 자신의 SNS 채널을 통해 “갑자기 다시 만난 우리”라는 문구와 함께 신곡 무대 뒤편에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 정채연은 세련된 서부 무드의 ‘모던 웨스턴 카우걸’ 스타일을 완벽하게 소화했다. 딥 네이비 데님 소재의 코르셋 크롭 탑에 레드 깅엄 체크와 화이트 레이스 프릴이 믹스앤매치된 셋업을 매치해 특유의 청순하면서도 키치한 매력을 극대화했다.

특히 이번 활동을 함께하고 있는 멤버 전소미, 청하와 다정하게 셀카를 찍는 등, 9년 만의 재결합이 무색할 만큼 끈끈한 ‘원조 국민 걸그룹’의 비주얼 케미스트리를 자랑해 눈길을 끌었다.

해당 게시물이 공개되자 멤버들 간의 유쾌한 티키타카도 이어졌다. 아이오아이 멤버 유연정은 “나랑은 어떻게 한 장도 안 찍었을까?”라는 귀여운 투정의 댓글을 남겨 웃음을 자아냈고, 가수 겸 배우 백예빈 역시 “이거잖아 내가 좋아하는 거 이거 맞잖아!”라며 이들의 귀환을 열렬히 환호했다.

한편 데뷔 10주년을 맞아 극적으로 재결합한 아이오아이는 지난 19일 미니 3집 ‘I.O.I : LOOP’를 발매하고 타이틀곡 ‘갑자기(Suddenly)’로 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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