알면 더 짜릿한 경정 7가지 승식

경정을 더욱 흥미롭게 즐기기 위해서는 다양한 승식에 대한 이해가 필요하다. 승식은 경주 결과를 예측해 주권을 구매하는 방식이다. 현재 경정에는 단승식·연승식·복승식·쌍승식·삼복승식·쌍복승식·삼쌍승식 등 총 7가지 승식이 운영되고 있다. 승식마다 적중 방식과 난이도가 달라 팬들은 자신의 분석 성향과 경기 흐름에 맞춰 다양한 전략을 선택할 수 있다.



기본적인 승식은 단승식과 연승식이다. 단승식은 출전 선수 6명 가운데 1위 선수를 정확히 맞히는 방식으로 적중 확률은 1/6이다. 입문자들도 쉽게 접근할 수 있는 대표적인 승식이다. 연승식은 1위 또는 2위 안에 들어오는 선수를 맞히는 방식으로 적중 확률은 1/3이다. 비교적 안정적으로 경주를 즐길 수 있어 부담 없이 경정의 흐름을 익히려는 팬들에게 꾸준한 관심을 받고 있다.



복승식과 쌍복승식은 2명의 입상 선수를 예측해야 한다. 세밀한 분석이 필요하다. 복승식은 1·2위 선수를 순위와 관계없이 맞히는 방식으로 적중 확률은 1/15이며, 쌍승식은 1·2위를 정확한 순서대로 맞혀야 해 더욱 높은 집중력과 전개 분석이 요구된다. 출발 타이밍과 코스 경쟁, 선수 간 상성 등을 종합적으로 살펴야 한다.



최근 3명의 입상 선수를 예측하는 삼복승식·쌍복승식·삼쌍승식에 대한 관심이 많다. 삼복승식은 1·2·3위 선수를 순위와 관계없이 맞히는 방식이며, 쌍복승식은 1위 선수를 정확히 맞춘 뒤 2·3위 선수를 순위와 상관없이 맞히는 구조다.



삼쌍승식은 1·2·3위를 모두 순서대로 맞혀야 하는 가장 높은 난도의 승식이다. 심상철, 김민준, 조성인, 김완석 등 강력한 우승 후보가 출전하는 경주에서는 1위 축을 중심으로 다양한 조합을 구성하는 방식이 자주 활용된다. 전력 차가 크지 않은 ‘삼파전’ 양상의 경주에서는 여러 경우의 수를 조합하는 전략적 재미가 크다는 평가다.



전문가들은 “경정 입문자라면 단승식과 연승식처럼 비교적 이해하기 쉬운 승식부터 경험하길 추천한다”며 “경기 흐름과 선수 전개 분석에 익숙해지면 복승식과 쌍승식 등으로 범위를 넓혀가는 것이 바람직하다”고 조언했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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