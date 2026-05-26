전형주 ‘다시 오고 싶은 나라’, 예스24 사회정치분야 종합·일간·주간 1위 기록

사진=‘다시 오고 싶은 나라 ; K-컬처 시대, 우리가 만드는 미래’

전형주 군포문화재단 대표이사의 신간 ‘다시 오고 싶은 나라 ; K-컬처 시대, 우리가 만드는 미래’가 국내 최대 온라인서점 예스24에서 사회정치분야 종합·일간·주간 1위를 동시에 기록했다고 26일 밝혔다.

출판사에 딸면 단순한 한류 담론을 넘어 ‘문화의 본질’을 새롭게 해석했다는 평가가 이어지고 있다. 이 책이 화제를 모으는 가장 큰 이유는 K-컬처를 바라보는 시선의 차별성에 있다. 기존의 한류 관련 서적들이 콘텐츠 산업의 성장과 글로벌 성과에 집중했다면, 전형주 대표는 문화의 본질을 ‘콘텐츠’가 아닌 ‘기억과 관계’에서 찾는다.

그는 “문화는 얼마나 많이 보여주었는가가 아니라 얼마나 오래 기억되는가에 달려 있다”고 강조하며, 문화가 사람의 감정과 도시의 이미지, 나아가 국가 브랜드까지 형성하는 힘이라고 분석한다.

사진=전형주 군포문화재단 대표

특히 저자는 “다시 오고 싶은 나라”의 조건을 경제 규모나 제도적 우위가 아니라 ‘사람의 마음에 남는 경험’에서 찾는다. 공연과 축제, 관광과 도시 브랜드까지 하나의 문화 생태계로 연결해 설명하며, 문화가 단순한 소비재가 아니라 사람을 다시 찾게 만드는 ‘관계의 기술’이라고 말한다. 이는 지방자치와 지역문화 시대를 맞아 도시 경쟁력과 관광 정책의 방향성을 고민하는 독자들에게 새로운 통찰을 제공하고 있다는 평가다.

책은 또한 K-컬처 성공의 원인을 ‘완성도’보다 ‘감정의 정확성’에서 찾는다. 한국인의 일상 속에서 축적된 감정과 리듬이 세계인의 공감을 얻으며 자연스럽게 문화적 신뢰로 이어졌다는 것이다. 저자는 K-컬처의 지속 가능성을 위해서는 더 크고 화려한 콘텐츠보다 사람의 삶 가까이에 머무는 문화가 중요하다고 강조한다.

문화 정책에 대한 시각 역시 주목받고 있다. 전 대표는 국가와 공공기관의 역할을 ‘문화를 이끄는 주체’가 아니라 ‘문화가 지속될 수 있도록 돕는 조력자’로 정의한다. 문화재단과 지역 공공기관이 단순한 행정조직이 아니라 시민과 예술, 지역을 연결하는 플랫폼이 되어야 한다는 주장이다. 이러한 메시지는 지역축제와 생활문화, 관광과 도시 브랜드를 고민하는 정책 담당자들과 공공기관 관계자들에게 현실적인 방향성을 제시하고 있다는 평가를 받고 있다.

출간 직후 예스24 사회정치분야 종합·일간·주간 1위를 동시에 기록한 것도 이 같은 흐름과 무관하지 않다. 독자들은 이 책이 단순한 문화이론서가 아니라 “지금 대한민국이 어떤 나라가 되어야 하는가”에 대한 질문을 던지고 있다고 평가한다. 특히 K-컬처 시대를 맞아 문화·관광·도시경쟁력·공공정책을 통합적으로 바라보는 새로운 시각을 제시했다고 관계자는 전했다.

전형주 대표는 책을 통해 “문화는 정답이 아니라 태도”라고 말한다. 화려한 결과보다 사람의 기억 속에 오래 남는 선택과 관계가 결국 국가의 품격을 만든다는 것이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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