'고지대 유경험자' 손흥민, 적응 팁 공유한다

손흥민. 사진=대한축구협회 제공

손흐민. 사진=대한축구협회 제공

‘고지대 경험자’ 손흥민(LAFC)이 홍명보호의 길잡이로 나선다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나서는 한국 축구대표팀의 최대 화두는 고지대 적응이다. 한국은 월드컵 조별리그 1차전(체코)과 2차전(멕시코)을 해발 1571m인 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 치른다. 한국의 오대산(1563m), 태백산(1567m)보다 높다.

이곳은 평지보다 산소 농도가 낮아 체력 소모가 크고 평소 활동량을 유지하기 어렵다. 경기 후 회복 속도 역시 떨어진다. 강한 압박과 활동량이 기반인 대표팀에는 최대 변수다.

든든한 지원군이 도착했다. 대표팀 주장 손흥민이다. 소속팀 일정을 마치고 26일 솔트레이크시티에 입성했다.

일찌감치 월드컵 환경을 미리 경험했다. 최근 멕시코 고지대에서 실전을 치렀다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강전과 4강전을 통해 멕시코 푸에블라와 톨루카에서 한 경기씩 소화했다. 모두 해발 2000m가 넘는 지역이다. 특히 톨루카는 2670m에 이른다.

손흥민은 당시 고지대의 벽을 실감했다. 경기 내내 평소보다 움직임이 둔했고, 두 경기에서 슈팅은 단 한 차례에 그쳤다. 경기 후에는 극심한 피로를 호소한 것으로 알려졌다. 다만 직접 시행착오를 겪어본 만큼 선수단에 현실적인 조언을 건넬 수 있다. 체력 안배부터 호흡 조절, 수분 보충, 회복 루틴까지 실제 경기에서 느낀 노하우를 전할 것으로 기대된다.

손흥민 역시 적극적으로 경험을 공유하겠다고 밝혔다. 그는 “(고지대에서) 일반적인 컨디션에서 뛰는 것보다 쉽지 않았다는 것을 데이터상으로도 확인했다”며 “선수들과 직접 소통하면서 어떻게 준비해야 할지를 이야기하는 게 중요하다”고 강조했다.

이번 대표팀에 월드컵은 물론 고지대 자체를 처음 경험하는 선수들도 적지 않다. 실제 선수단은 고지대 적응에 어려움을 나타내고 있다. 대표팀은 지난 19일부터 과달라하라와 비슷한 환경의 사전 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티(1460m)에서 훈련을 진행하고 있다. 저강도 훈련과 셔틀런(왕복달리기), 슈팅 연습 등을 통해 컨디션을 올리고 있지만 “확실히 다르다”는 반응이 이어지고 있다. 이동경(울산)은 훈련 장소를 에베레스트에 비유하며 적응의 어려움을 털어놨다. 송범근(전북)은 “숨이 잘 안 쉬어지는 것 같다”며 혀를 내둘렀다. 조현우(울산) 역시 “호흡이 (머리) 끝까지 찬다. 적응할 수 있는 시간이 주어진 게 감사하다”고 말했다.

홍명보 대표팀 감독 역시 손흥민의 경험에 기대를 걸고 있다. 그는 “손흥민이 (챔피언스컵) 8강전은 해발 2300m 고지에서 치렀는데 경기 도중보다 경기가 끝나고 더 힘들었다고 한다”며 “그런 부분들은 대표팀 선수들에게 충분히 공유됐다”며 실제 경험의 중요성을 강조했다.

한편 대표팀은 이날 황희찬(울버햄튼)과 박진섭(저장)까지 대표팀에 합류하면서 완전체 구성을 향해 한 걸음 다가섰다. 오는 27일에는 김민재(바이에른 뮌헨), 다음 달 1일에는 이강인(PSG)이 마지막으로 합류한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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