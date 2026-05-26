[SW포커스] 계속되는 1선발급 활약…한화 왕옌청의 미친 존재감

프로야구 한화 왕옌청. 사진=한화이글스 제공

마운드의 구세주다.

올 시즌 KBO리그에서 강렬한 임팩트를 심어준 외국인 투수는 단연 왕옌청(한화)이다. 아시아쿼터 최저 연봉 수준인 10만 달러(한화 약 1억5083만원)에 입단한 그는 몸값 그 이상의 가치를 증명하고 있다.

올 시즌 KBO리그 투수 부문 각종 지표 상단에 위치해 있다. 왕옌청은 25일 현재 10경기 선발로 등판해 5승2패 평균자책점 2.72를 기록하고 있다. 다승 공동 2위, 평균자책점 4위, 탈삼진 8위(48개), WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 공동 11위(1.23) 등 투수 주요 부문 전반에 걸쳐 상위권에 이름을 올렸다.

아시아쿼터 투수들 가운데 단연 눈에 띈다. 올 시즌 KBO리그 무대를 밟은 아시아쿼터 투수는 총 9명이다. 10개 구단 가운데 9개 구단이 투수를 점찍었다. 유일하게 내야수 제리드 데일(호주)을 선택했던 KIA 조차도 26일 그를 웨이버 공시하고, 새 선수를 영입한다. 하지만 성공 사례는 찾아보기 힘들다. 선발 자원인 NC 토다 나츠키(39⅔이닝, 평균자책점 4.54), SSG 타케다 쇼타(38⅓이닝, 평균자책점 8.69) 등 고전을 면치 못하고 있다. 왕옌청의 존재감이 더 빛나는 배경이다.

프로야구 한화 왕옌청. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 왕옌청. 사진=한화이글스 제공

장점은 정교한 제구력이다. 포심 패스트볼과 투심 패스트볼의 평균 구속은 146㎞ 수준이지만, 스트라이크존 구석구석을 파고드는 영리한 투구를 선보인다. 볼넷과 삼진 비율 역시 주목할 만하다. 올 시즌 48개의 삼진을 잡아내는 동안 볼넷은 단 22개만 내줬다. 9이닝당 볼넷(BB/9) 수치는 3.5개로, 타자와의 정면 승부를 두려워하지 않는 과감한 피칭이 돋보인다.

내구성도 갖췄다. 왕옌청은 올 시즌 선발 로테이션을 단 한 차례도 거르지 않았다. 현재 56⅓이닝을 소화하며 팀 내 선발 투수 중 가장 많은 이닝을 책임지고 있다. KBO리그 전체를 통틀어도 네일(KIA)과 함께 공동 5위에 해당하는 수치다.

프로야구 한화 왕옌청. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 왕옌청. 사진=한화이글스 제공

한화 마운드의 구세주다. 한화는 올 시즌을 앞두고 오웬 화이트(총액 100만 달러·약 15억810만원)와 웰켈 에르난데스(총액 90만 달러·13억5729만원)를 선발 로테이션 원투 펀치로 낙점했다. 왕옌청보다 9∼10배의 연봉을 받는 이들은 아직 연봉값을 못하고 있다.

화이트의 경우 시즌 초반 부상으로 자리를 완전히 비웠다. 최근 복귀한 화이트는 2경기에 선발등판해 11⅓이닝 3실점으로 호투하며 기대감을 끌어올렸으나, 얼마나 자리를 지켜줄지는 지켜봐야 한다. 에르난데스 역시 몸값에 미치지 못하고 있다. 42⅓이닝 3승3패 평균자책점 4.48로 기록상 준수하지만, 기복이 있는 모습이다.

왕옌청은 5월에만 4경기에서 3승을 추가하며 페이스를 더욱 끌어올리고 있다. 왕옌청의 활약 속에 한화는 3연승을 달리며 단독 5위로 올라섰다. 선두권과의 격차가 크지 않은 상황에서 왕옌청의 꾸준함이 한화의 향후 순위 싸움과 상승세에 기폭제가 될 수 있을지 주목된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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