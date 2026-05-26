환희와 눈물 가를 마지막 승부…이현중, 통합우승 향한 운명의 3차전 출격

사진=B리그 제공

운명의 한 판, 마지막 40분이 시작된다. 일본프로농구 B리그서 뛰고 있는 이현중(나가사키 벨카)이 통합우승까지 단 한 걸음만을 남겨두고 있다. 물러설 곳은 없다. 파이널(3전2선승제) 시리즈 전적 1승1패로, 3차전서 반드시 승리해야 우승할 수 있다. 마지막 맞대결에서 환희와 눈물의 주인공이 갈린다. 이현중은 “모든 걸 이겨내고 우승하고 싶다”고 의지를 드러냈다.

이현중이 뛰는 나가사키는 26일 오후 7시5분 일본 요코하마 아레나에서 열리는 2025~2026 B리그 파이널 3차전에서 류큐 골든킹스와 맞붙는다. 1승만 더 따내면 통합우승이다. 2020년 창단한 나가사키는 올 시즌 정규리그 1위를 차지해 처음으로 B리그 파이널에 진출했고, 흐름을 이어 구단 첫 통합우승까지 차지하겠다는 각오로 싸우고 있다.

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벼랑 끝에서 살아났다. 나가사키는 1차전에서 69-71로 졌지만, 2차전에서 66-60으로 승리하며 반격에 성공했다. 이현중은 2경기 평균 38분 5초를 뛰며 16점 4.5리바운드를 기록했다. 평소보다 3점슛 성공률(28.6%·4/14)이 낮았으나, 적극적인 공격으로 파울을 얻어내며 6경기 연속 자유투 100% 행진을 이어갔다. 에이스다운 활약과 집중력을 발휘하고 있는 모습이다.

1승을 수확했지만 나가사키가 류큐에 고전하고 있는 것은 사실이다. 나가사키는 정규리그서 평균 91.2점을 올릴 정도로 공격력이 뛰어난 팀이다. 어시스트 23.2개, 3점슛 성공률 37.3%까지 모두 리그 1위에 올랐다. 반면 류큐는 평균 득점이 82.2점(리그 12위)에 그치지만 실점 75.0점, 41.6리바운드(이상 리그 2위)를 기록한 수비력이 뛰어난 팀이다. 당연히 에이스 이현중을 향한 견제도 강하다.

1차전은 개인의 욕심이 두드러졌다. 나가사키의 외국인 선수(스탠리 존슨, 자렐 브렌틀리)들은 무리하게 골밑을 파고들었다. 하지만 류큐의 골밑은 잭 쿨리(206㎝), 알렉스 커크(211㎝)가 지키고 있다. 쉽게 뚫을 수가 없다. 간결한 플레이, 적극적인 외곽 활용, 스틸에 이은 속공이 키포인트였으나 잘 이뤄지지 않았다.

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2차전에선 달라졌다. 이타적인 원팀 정신이 살아났다. 존슨은 2쿼터에 직접 슛을 시도하지 않고, 찬스가 난 이현중에게 연달아 패스했다. 이현중의 슛은 림을 가르지 못했지만 달라진 공격 흐름을 느끼기엔 충분했다. 승리를 향해 뭉치는 팀 분위기 속에서 이현중도 힘을 냈다. 1쿼터부터 12점을 퍼붓는 원맨쇼를 펼쳤다. 류큐의 추격이 거셌던 4쿼터 종료 1분여 전(60-54)엔 흐름을 끊는 자유투 득점을 성공, 승리의 발판을 직접 만들어냈다.

이현중은 팀과 함께 반드시 우승하겠다는 각오다. 그는 B리그 SNS를 통해 “우리는 정말 대단한 경기를 했다. 우리 팀이 정말 자랑스럽다”며 “이제 한 경기 남았다. 나가사키 팬들을 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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