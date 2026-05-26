아이유X변우석 ‘대군부인’ 운명은?…폐기 청원에 ‘5만명’ 동의

21세기 대군부인 포스터. MBC 제공

드라마 ‘21세기 대군부인’(MBC)이 결국 국회 심사 대상에 오르게 됐다. 역사 왜곡 논란으로 방영 중단 요구가 확산된 가운데, 관련 국민청원이 단기간에 5만명 이상의 동의를 얻으면서다.

26일 국회 국민동의청원 게시판에 따르면 ‘역사 왜곡, 동북공정 논란 드라마 방영 중단 및 미디어 플랫폼 내 콘텐츠 폐기 조치 요청에 관한 청원’이 공개 나흘 만에 5만명 이상의 동의를 확보했다. 이에 따라 해당 청원은 국회 소관 상임위원회로 회부될 예정이다. 현재로서는 문화체육관광위원회가 담당할 가능성이 거론되지만, 최종 배정은 아직 확정되지 않았다.

국민동의청원은 공개 후 30일 이내 5만명 이상의 동의를 받으면 관련 상임위원회 심사를 거치게 되며, 심사 결과에 따라 국회 본회의 안건으로 상정될 수 있다.

청원인은 지난 22일 청원을 올리며 21세기 대군부인이 “중국식 복식과 예법, 어휘 등을 무분별하게 차용해 문화 공정과 역사 왜곡을 자행하고 있다”고 주장했다. 이어 “대한민국의 문화적 정체성을 왜곡된 형태로 전 세계에 전달하고 있다”며 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 요구했다.

논란의 중심에는 드라마 속 일부 연출과 설정이 있다. 아이유와 변우석이 주연을 맡은 21세기 대군부인은 중국식 다도 예법을 연상시키는 장면과 함께 극 중 이안대군의 즉위식에서 만세 대신 제후국 표현으로 알려진 천세를 사용한 점 등이 도마 위에 올랐다. 여기에 황제의 신하를 상징하는 구류면류관을 착용한 연출까지 더해지며 역사 왜곡 논란이 커졌다.

논란이 확산되자 제작진은 공식 사과문을 내고 후속 조치에 나섰다. 문제로 지적된 즉위식 장면에 대해 재방송과 VOD, OTT 서비스에서 일부 오디오를 묵음 처리하고 자막을 수정했다.

또 아이유와 변우석은 각각 자필 사과문을 공개하며 고개를 숙였고, 박준화 감독과 유지원 작가 역시 연출과 설정 과정의 부족함을 인정했다.

하지만 제작진의 해명과 수정 조치에도 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않았다. 제작진이 논란의 즉위식 장면 자체를 삭제하겠다는 입장을 추가로 밝혔지만 온라인을 중심으로 한 비난과 문제 제기는 계속 이어지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]