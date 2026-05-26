결국 칼 빼든 두산, 타무라 웨이버 공시… 아시아쿼터 교체 택했다

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산이 결국 아시아쿼터 교체 결단을 내렸다. 합류 때부터 필승조 한 축으로 기대를 모았던 우완 타무라 이치로와의 동행에 마침표를 찍었다.

두산은 26일 한국야구위원회(KBO)에 투수 타무라의 웨이버 공시를 요청했다고 밝혔다. 구단은 조속히 새로운 아시아쿼터 선수를 영입할 예정이다. 더는 반등만 기다리기 어렵다는 판단을 내린 셈이다.

타무라는 2016년 일본프로야구(NPB) 세이부 라이온스에 6순위로 지명돼 프로 커리어를 시작했다. NPB 통산 9시즌 동안 150경기에 등판해 182⅔이닝 동안 4승2패 8홀드 2세이브 평균자책점 3.40을 써낸 바 있다.

직전 2025시즌에도 NPB 1군서 활약했을 정도다. 20경기서 평균자책점 3.58을 남겼다. 경험과 구위, 불펜 활용도를 모두 고려하면 두산 입장에선 충분히 기대를 걸 만한 카드였다.

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하지만 KBO리그 적응은 뜻대로 풀리지 않았다. 올 시즌 두산 유니폼을 입고 17경기에 나섰으나 1승1패 2홀드 평균자책점 7.31에 그쳤다. 16이닝 동안 피안타 28개, 피홈런 3개를 허용했다. WHIP(이닝당 출루 허용률)마저 2.06, 피안타율은 0.384까지 치솟았다. 주자가 쌓이는 빈도가 많았고, 승부처를 믿고 맡기기에는 안정감이 떨어졌다.

타무라의 직구는 평균 시속 147.4㎞(스탯티즈 기준)까지 마크했지만, 타자를 압도하는 힘으로 이어지진 않았다. 이에 볼카운트 싸움이 꼬였고, 변화구 승부까지 덩달아 부담을 안았다.

김원형 감독 부임 첫해 두산은 불펜 재정비가 중요한 과제였다. 타무라는 이 계획 안에서 중간계투진의 무게감을 더해줄 카드로 꼽혔다. 그럼에도 거듭되는 부침에 시즌 초부터 골머리를 앓았다.

직전 10경기만 놓고 보면 평균자책점 3.00으로 겉보기엔 안정세다. 23, 24일 한화전서도 연이틀 무실점으로 막았다. 그러나 세부 내용이 발목을 잡았다. 최근 10경기 동안 무려 13개 피안타를 허용, 이 기간 피안타율은 0.342에 달했다. 두산이 교체 결정을 내린 배경이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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