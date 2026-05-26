메디슨벨, ‘전참시’서 이주연 부모님과 함께 마신 ‘초록 음료’…마시는 샐러드 공개

사진=MBC방송 캡처

메디슨벨은 23일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에서 배우 이주연이 부모님과의 식사 자리를 앞두고 초록색 음료를 챙겨 마시는 모습이 공개됐다고 26일 밝혔다.

이날 방송에서 이주연은 가정의 달을 맞아 부모님과 매니저를 위해 직접 식사를 준비했다. 직접 만든 김밥과 미역국을 대접하며 가족과 함께하는 일상을 보여준 가운데, 본격적인 식사에 앞서 초록색 음료를 타서 부모님과 함께 마시는 장면이 눈길을 끌었다.

방송 화면에는 메디슨벨 ‘마시는샐러드’ 제품 패키지와 스틱을 보틀에 넣어 마시는 과정이 함께 노출됐다. 이주연은 샐러드를 평소 선호하지 않지만 간편하게 즐길 수 있는 제품을 발견했다는 취지로 소개했고 가족과 함께 마시는 장면에서는 긍정적인 반응도 이어졌다.

이주연은 앞서 공개된 일부 사진에서도 초록색 음료가 담긴 보틀을 들고 있는 모습을 공개한 바 있다. 해당 보틀에는 “this is salad”라는 문구가 적혀 있었고, 이번 ‘전지적 참견 시점’ 방송에서는 제품 패키지와 섭취 장면이 함께 공개되며 자연스럽게 연결됐다.

메디슨벨 마시는샐러드는 38가지 채소와 과일을 한 포에 담은 분말형 샐러드 제품이다. 서울대병원 출신 전문의 이종민 원장이 개발에 참여했으며, 물, 두유, 우유, 요거트 등에 간편하게 타서 섭취할 수 있도록 설계됐다. 1포씩 개별 포장되어 있어 집은 물론 사무실, 촬영장, 외출 시에도 챙기기 쉽다고 업체 측은 전했다.

메디슨벨에 따르면 마시는샐러드는 론칭 1년 만에 누적 200만 포 이상 판매를 기록했으며, 올리브영 건강식품 카테고리에서도 1위를 기록한 바 있다. ‘샐러드를 더 쉽게 챙기는 방법’이라는 콘셉트로 바쁜 일상 속 간편한 웰니스 루틴을 찾는 소비자들에게 호응을 얻고 있다.

현재 메디슨벨 공식몰에서는 전참시 이주연 편 방송을 맞아 ‘마시는샐러드 TV WEEK 프로모션’을 진행 중이다. 단품 구성뿐 아니라 8BOX, 16BOX, 24BOX 등 세트별 혜택과 일부 한정 사은품이 마련됐다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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