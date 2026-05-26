괭이부리마을, 쯔양 유튜브 콘텐츠 소개

사진=괭이부리마을

외식 프랜차이즈 전문기업 신솔에프앤비가 운영하는 한식 브랜드 ‘괭이부리마을’이 국내 대표 먹방 크리에이터 쯔양의 유튜브 콘텐츠에 소개됐다고 26일 밝혔다.

업체에 따르면 해당 브랜드는 가수 김장훈이 점주로 운영하는 매장 사례까지 알려지고 있다.

지난 22일 공개된 쯔양 유튜브 콘텐츠에서 쯔양은 괭이부리마을의 대표 메뉴 모둠 화덕생선구이 정식을 비롯해 묵은지 고등어 조림, 소왕갈비찜 정식, 간장게장 정식 등을 맛보며 다양한 한식 메뉴를 소개했다.

특히 쯔양은 매장과 브랜드에 대한 긍정적인 반응을 보였다. 영상에는 괭이부리마을의 다양한 메뉴와 푸짐한 한상 구성, 편안한 매장 분위기도 함께 담겼다.

이번 쯔양 콘텐츠 촬영은 본사 차원의 100% 지원으로 진행됐다. 신솔에프앤비는 가맹점의 브랜드 인지도 제고와 매장 운영 활성화를 위해 유튜브 콘텐츠, 온라인 채널, 매장 홍보 등 다양한 마케팅 지원을 이어가고 있다.

괭이부리마을은 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 한식을 기반으로 한 외식 브랜드다. 500℃ 천연 화산석 화덕에서 구워내는 화덕생선구이와 15첩 반상, 셀프바를 통한 정갈한 반찬 구성, 가족 외식과 단체 모임에 적합한 메뉴 구성을 바탕으로 외식 시장 내 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있다.

최근에는 괭이부리마을 상록수점이 새롭게 오픈하는 등 매장 확장도 이어지고 있다. 신솔에프앤비는 메뉴 R&D, 상권 분석, 가맹 교육, 브랜드 마케팅을 기반으로 매장 운영에 필요한 지원 체계를 강화하며, 한식 창업 브랜드로서의 경쟁력을 높이고 있다.

신솔에프앤비 신용식 대표는 “괭이부리마을은 화덕생선구이와 정갈한 한상 구성을 바탕으로 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 한식 브랜드를 지향하고 있다”며 “앞으로도 메뉴 경쟁력 강화와 본사 차원의 마케팅 지원을 통해 가맹점주가 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 신솔에프앤비는 15첩 반상을 제공하는 괭이부리마을을 비롯해 화덕족발 전문 브랜드 족발신선생, 철판요리 전문점 만석동철판집 등 다양한 외식 브랜드를 운영하고 있으며, 메뉴 R&D, 상권 분석, 가맹 교육, 브랜드 마케팅을 기반으로 가맹점과의 상생을 강화하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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