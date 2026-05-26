넥써쓰, 내달 '프로스트 킹덤' CBT 진행…토크노믹스 검증

프로스트 킹덤 이미지. 넥써쓰 제공

웹3 기반 전략 시뮬레이션 게임 시장에 도전장을 내민 넥써쓰(NEXUS)가 첫 단독 퍼블리싱 타이틀의 비공개 테스트에 돌입한다. 특히 실제 결제 시스템과 멀티 토큰 경제 구조를 시험대에 올리며, 블록체인 게임 생태계 검증에 본격 나선다는 점에서 업계 관심이 쏠린다.

넥써쓰는 전략 시뮬레이션 게임 ‘프로스트 킹덤(Frost Kingdom)’의 클로즈드 베타 테스트(CBT)를 다음달 4일 진행한다고 26일 밝혔다. 테스트는 6월 10일까지 7일간 이어질 예정이다.

이번 CBT의 핵심은 멀티 토큰 기반 토크노믹스 경제 시스템 검증이다. 회사 측은 게임 플레이 완성도와 이용자 유지 지표를 기반으로 실제 이용 환경에서 자원과 아이템 흐름 데이터를 확보하고, 경제 밸런스를 집중 점검할 계획이라고 설명했다.

이를 위해 테스트 기간 중 실제 결제 시스템도 도입한다. 이용자가 CBT 기간 동안 사용한 금액은 정식 출시 이후 게임 재화인 블루 다이아로 100% 환급된다. 실제 소비 환경에서 경제 데이터를 수집하는 동시에 참가자의 부담을 최소화하려는 취지다.

프로스트 킹덤은 중세 세계관을 배경으로 한 전략 시뮬레이션 게임이다. 기존 SLG 장르에 머지(Merge) 메카닉을 접목한 것이 특징으로, 회사는 이를 세계 최초의 웹3 SLG라고 소개했다.

게임에는 100종 이상의 유닛과 4단계 등급 체계의 영웅 수집·육성 시스템이 구현됐으며, iOS와 안드로이드 모바일 환경은 물론 PC 플랫폼으로도 출시된다. 서비스는 국내 일반 버전과 글로벌 블록체인 버전으로 구분해 운영될 예정이다.

CBT 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 사전예약을 완료한 이용자라면 누구나 가능하다.

장현국 넥써쓰 대표는 “SLG는 자원 생산과 소비, 영토 경쟁 등 플레이어 간 경제적 상호작용이 핵심인 장르로, 블록체인 토크노믹스와의 결합이 가장 강력한 시너지를 낼 수 있다”고 말했다. 이어 “이번 CBT에서 수집한 경제 데이터를 바탕으로 정식 출시 전 토크노믹스 설계를 고도화하겠다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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