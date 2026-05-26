임성재, 클래식카 품을까… 찰스 슈와브 챌린지 출격

임성재. 사진=AP/뉴시스

임성재(CJ)가 클래식카의 주인이 될 수 있을까.

임성재는 29일부터 나흘간 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼 컨트리클럽(파70·7289야드)에서 나흘간 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지(총상금 990만달러·약 149억원)에 출격한다. 이 대회는 지난 25일 끝난 더CJ컵 바이런 넬슨에 이어 댈러스-포트워스 지역에서 2연속으로 열리는 대회다.

이 대회 우승자는 우승 상금(178만2000달러·약 26억8000만원)과 함께 클래식카를 받는다. 올해 챔피언에게는 완벽하게 복원된 1982년형 ‘지프 스크램블러’를 준다.

우승에 목마른 임성재에게는 기회다. 임성재는 올해 10개 대회에 출전해 7차례 컷을 통과했다. ‘톱10’에는 3차례 들었다. 이번 달 초 트루이스트 챔피언십에서 공동 5위에 올랐던 그는 PGA 챔피언십에서 컷탈락하며 자존심을 구겼다. 하지만 더CJ컵 바이런 넬슨 대회에서 공동 9위에 오르며 기지개를 켰다.

이번 대회에 총 132명이 경쟁을 벌이는 가운데 주요 선수들이 출전하지 않는다. 휴식을 취한 뒤 다음 달 5일 개막하는 시그니처 이벤트인 메모리얼 토너먼트에 출전한다는 계획이다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러를 포함해 조던 스피스(이상 미국)가 불참한다. 브룩스 켑카(미국)와 지난주 더CJ컵 바이런 넬슨 우승자 윈덤 클라크(미국)도 나서지 않는다. 준우승자 김시우(CJ) 역시 휴식을 취한다.

우승 가능성을 높인다. PGA투어는 임성재를 이번 대회 파워랭킹 2위에 올렸다. 이 매체는 “임성재는 이 대회에서 3차례 톱15에 올랐다. 2024년에는 공동 9위에 이름을 올렸다”라고 조명했다.

저스틴 토머스(미국)의 벽을 넘어야 한다. 지난해 11월 허리 수술받은 그는 지난 3월 PGA투어 아놀드 파머 인비테이셔널을 통해 복귀했다. 올 시즌 8개 대회에서 2차례 톱10에 포함됐다. 트루이스트 챔피언십 13위, PGA 챔피언십 공동 4위로 상승세를 타고 있다. 더CJ컵에는 불참했다. PGA 홈페이지는 토머스를 이번 대회 파워랭킹 1위로 꼽으며 “상승세를 이어가고 싶을 것”이라고 했다.

‘디펜딩 챔피언’ 벤 그리핀(미국)이 타이틀 방어에 나선다. 올 시즌 아직 우승은 못했지만 11개 대회에서 절반에 가까운 5차례 톱5를 기록한 루드비그 오베리(스웨덴)도 우승을 노린다.

더CJ컵에서 공동 54위를 한 김주형도 이번 대회에 모습을 드러낸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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