CN모터스, 카니발 로우리무진 신모델 ‘CS9’ 공개

사진= CN모터스

CN모터스가 신규 카니발 로우리무진 모델 ‘CS9’을 출시하며 로우리무진 라인업 강화에 나섰다고 26일 밝혔다.

CN모터스는 카니발하이리무진을 중심으로 특장자동차 시장에서 사업을 확대해온 브랜드로 최근에는 고객들의 다양한 사용 환경과 라이프스타일을 반영한 로우리무진 모델 개발에도 집중하고 있다.

회사에 따르면 로우리무진 라인업은 “하이리무진 차량 높이가 부담스럽다”, “지하주차장 진입이 어렵다”, “특장차 가격대가 부담된다” 등 실제 고객 의견을 반영해 기획됐다. 기존 카니발의 전고와 9인승 구조를 유지하면서 특장 차량의 편의성과 실용성을 강화한 것이 특징이라는 것이다.

이번에 출시된 CS9은 기존 CL9, CF9에 이어 추가된 신규 모델이다. CN모터스는 이번 모델 출시를 통해 카니발 로우리무진 선택지를 보다 세분화하고 기존 카니발하이리무진과는 다른 실용 중심 수요까지 대응하겠다는 계획이다.

사진= CN모터스

CL9은 2열 S-VIP 시트를 중심으로 구성된 모델로, 장거리 주행 시 착좌감과 지지력을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 우드플로어를 적용해 관리 편의성을 높였으며, 패밀리카 수요를 고려한 실용 구성도 함께 반영됐다.

CF9은 의전 시트 구성에 대한 부담은 줄이면서도 순정보다 향상된 편의성을 원하는 고객층을 겨냥했다. 2열 확장 리무진 시트와 함께 1열 리무진 시트, 3열 전동형 통합 시트를 적용했으며 3열 평탄화 기능을 통해 활용성을 높였다는 설명이다.

신규 모델인 CS9은 3열까지 S-VIP 의전 시트를 적용해 전 좌석 편의성을 강화했다. 최대 7인 탑승이 가능하면서도 카니발 9인승 구조를 유지해 사업자 구매 시 부가세 환급 혜택이 가능하며, 6인 이상 탑승 시 버스전용차선 이용도 가능하다.

실내에는 CN모터스 트리밍 옵션과 6way 언더서포터, 앞발판, 도어스커프 등이 적용됐다. 불필요한 요소를 줄이고 실제 주행과 탑승 환경에서 체감할 수 있는 기능 위주로 구성해 실용성과 상품성의 균형을 맞춘 모델이라고 회사 측은 설명했다.

CN모터스는 현재 카니발하이리무진과 로우리무진 라인업을 함께 운영하며 고객 선택 폭을 확대하고 있으며, CL9·CF9·CS9 차량은 인천 서구 북항로 16에 위치한 본사 전시장에서 직접 확인할 수 있다.

한편 CN모터스는 최근 출고 고객 대상 프로모션 ‘CN페스타’도 함께 운영 중이다. 4월 출고 고객을 대상으로 순금 한 돈 1명, 호텔상품권 50만원 3명 경품 이벤트를 진행했으며, 추첨 과정은 공식 유튜브 라이브 방송을 통해 공개됐다. 경품 관련 제세공과금은 CN모터스가 전액 부담했다.

해당 이벤트는 5월과 6월 출고 고객에게도 동일하게 적용될 예정이다.

2019년 설립된 CN모터스는 자체 설계·제조·조립 시스템과 국토교통부 인증 특장 제조사 라이선스를 기반으로 사업을 운영하고 있다. 현재 전국 8개 전시장을 운영 중이며, 자체 A/S 센터와 찾아가는 A/S 서비스, 순회 정비 서비스 등을 통해 사후관리 체계도 확대하고 있다.

CN모터스 관계자는 “CS9은 하이리무진의 전고와 가격에 부담을 느꼈던 고객들에게 새로운 대안이 될 수 있도록 기획한 모델”이라며 “앞으로도 고객 수요를 반영한 다양한 특장 라인업을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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