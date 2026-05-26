성적-팬심 다 챙긴다…울산 웨일즈, 문수야구장서 깜짝 팬미팅

사진=울산 웨일즈 제공

창단 첫해부터 순항 중인 프로야구 퓨처스리그(2군) 울산 웨일즈가 팬들과의 거리까지 좁히고 있다. 지역 팬들과 함께 호흡하는 시민구단의 색깔을 그라운드 위에서 드러냈다.

울산은 지난 25일 문수야구장에서 열린 일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스와의 교류전을 마친 뒤 그라운드 깜짝 팬미팅을 열었다. 경기장을 찾은 팬들이 별도 제한 없이 참여할 수 있도록 문을 열었고, 선수단은 직접 그라운드로 나와 사인과 사진 촬영 등으로 팬들을 반겼다.

이번 행사는 장원진 울산 감독의 제안에서 출발했다. 정규리그 순위와 직접 연결되지 않는 교류전임에도 경기장을 찾아준 팬들에게 감사 인사를 전하자는 취지였다. 평소 관중석에서 바라보기만 했던 그라운드 위에서 선수들과 마주한 팬들은 특별한 추억을 남겼다. 어린이 팬과 가족 단위 관람객들의 호응도 컸다.

사진=울산 웨일즈 제공

첫 시즌 행보, 그라운드 안팎서 눈길을 끈다. 울산은 남부리그에서 42경기 26승1무15패 및 승률 0.634를 써내며 선두 롯데에 0.5경기 차 뒤진 2위에 올라 있다. 특히 마운드가 버팀목이다. 팀 평균자책점 4.19로 이 부문 퓨처스리그 전체 3위에 자리하고 있다.

장 감독은 “팬들의 성원에 감사드리는 마음으로 이벤트를 준비했다. 울산 시민 여러분의 응원에 좋은 경기력으로 보답하겠다”며 “앞으로도 팬들과 함께할 수 있는 자리를 계속 만들겠다”고 전했다.

한편 울산은 27일부터 문수야구장에서 북부리그 4위 고양(키움 퓨처스팀)과 홈 3연전을 치른다.

사진=울산 웨일즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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