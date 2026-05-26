한화생명, 가장 먼저 ‘로드 투 MSI’ 티켓 확보 ‘선두 유지’

최소 3위를 확보하면서 원주행 티켓을 손에 넣은 한화생명e스포츠. 라이엇 게임즈 제공

2026 LCK 정규 시즌 상위권 경쟁이 끝까지 안갯속 양상으로 흐르는 가운데, 한화생명e스포츠가 가장 먼저 MSI 대표 선발전 진출을 확정 지으며 선두 굳히기에 성공했다. 반면 젠지, T1, KT 롤스터는 같은 승수를 기록하며 치열한 순위 다툼을 이어갔고, 디플러스 기아는 시즌 막판 극적으로 레전드 그룹 합류를 확정했다.

LCK를 주최하는 라이엇 게임즈는 지난 20일부터 24일까지 서울 종로구 치지직 롤파크에서 2026 LCK 정규 시즌 8주 차를 진행했다고 26일 밝혔다.

가장 눈에 띄는 팀은 단연 한화생명e스포츠였다. 7주 차에서 연승 행진이 끊기며 주춤했던 이들은 8주 차에서 BNK 피어엑스와 농심 레드포스를 차례로 꺾고 2연승을 달성, 시즌 전적 14승 2패를 기록했다. 이로써 최소 3위를 확보한 한화생명e스포츠는 오는 6월 강원 원주에서 열리는 2026 LCK MSI 대표 선발전 진출 티켓을 가장 먼저 손에 넣었다.

21일 BNK 피어엑스와의 경기에서는 신예 서포터 ‘블러핑’ 박규용을 선발로 기용하며 경험을 쌓게 했지만 경기력은 흔들리지 않았다. 한화생명e스포츠는 세트 스코어 2대0 완승을 거두며 가장 먼저 13승 고지에 올랐다.

이어 23일 열린 농심 레드포스전은 쉽지 않은 승부였다. 1세트에서 박규용을 다시 기용했다가 패배를 허용한 한화생명e스포츠는 2세트부터 ‘딜라이트’ 유환중을 투입하며 분위기 반전에 나섰다. 그 결과 미드 라이너 ‘제카’ 김건우의 오로라가 12킬, 바텀 라이너 ‘구마유시’ 이민형의 직스가 11킬, 정글러 ‘카나비’ 서진혁의 바이가 10킬을 기록하는 등 폭발적인 화력을 앞세워 킬 스코어 39대15 대승을 거뒀다. 3세트에서는 서진혁의 리 신 활약이 결정적 역할을 하며 시리즈 승리를 완성했다.

현재 14승 2패로 단독 선두를 유지 중인 한화생명e스포츠는 9주 차 경기에서 한 경기만 추가로 승리해도 MSI 대표 선발전 3라운드 직행을 확정하게 된다.

반면 상위권 경쟁은 더욱 치열해졌다. 7주 차까지 2위를 지키고 있던 KT 롤스터는 8주 차에서 1승 1패를 기록하며 주춤했다. 그 사이 젠지와 T1이 나란히 2승씩을 추가하면서 세 팀 모두 12승 4패 동률이 됐다. 다만 세트 득실에서 앞선 젠지와 T1이 공동 2위에 자리했고, 세트 득실 +11에 그친 KT 롤스터는 4위로 밀려났다.

특히 KT 롤스터는 22일 젠지와의 맞대결에서 뼈아픈 패배를 당했다. 1세트에서는 단 1킬도 기록하지 못한 채 0대17 완패를 당했고, 2세트에서는 유리한 흐름 속에서도 ‘쵸비’ 정지훈의 갈리오를 노리다 역습을 허용하며 무너졌다. 기세를 탄 젠지는 최하위 DN 수퍼스까지 완파하며 공동 2위로 도약했다.

T1 역시 상승세를 이어갔다. 키움 DRX를 상대로 승리를 챙긴 데 이어 한진 브리온까지 2대0으로 제압하면서 6연승을 달성했다. 시즌 막판으로 갈수록 경기력이 안정감을 되찾고 있다는 평가다.

중위권 경쟁에서는 디플러스 기아의 반등이 돋보였다. 한진 브리온과 BNK 피어엑스를 상대로 모두 풀세트 접전 끝에 승리한 디플러스 기아는 시즌 9승째를 기록하며 최소 5위를 확보했다. 이로써 레전드 그룹 진출과 함께 MSI 대표 선발전 출전권도 손에 넣었다.

LCK는 정규 시즌 1~2라운드 종료 후 상위 5개 팀을 레전드 그룹, 하위 5개 팀을 라이즈 그룹으로 나눠 3~4라운드를 진행한다. 이에 따라 한화생명e스포츠, 젠지, T1, KT 롤스터, 디플러스 기아가 레전드 그룹에서 경쟁하게 됐다. 반면 한진 브리온, 키움 DRX, BNK 피어엑스, 농심 레드포스, DN 수퍼스는 라이즈 그룹으로 향한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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