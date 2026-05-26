성황리 진행 중인 ‘K리그 퓨처스 어린이 축구교실’… 코치 추가로 모집한다

사진=한국프로축구연맹 제공

성황리에 진행되고 있는 ‘K리그 퓨처스 축구교실’에서 코치를 추가로 모집한다.

한국프로축구연맹은 “K리그 퓨처스 어린이 축구교실을 함께할 코치를 공개 모집한다”고 26일 밝혔다.

연맹은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단(KSPO)의 후원으로 ‘K리그 퓨처스’ 사업을 운영하고 있다. 해당 사업은 어린이 축구교실 운영, 축구 교본 개발, 축구용품 지원, 축구 페스티벌 개최 등 다양한 프로그램을 통해 어린이들이 축구를 접하고 배울 수 있는 기회를 제공하고 있다.

K리그 퓨처스 어린이 축구교실은 K리그 은퇴 선수가 초등학교를 직접 찾아가 축구 수업을 진행하는 프로그램이다. 축구를 통해 어린이들의 신체 활동 기회를 넓히고 협동심과 사회성을 기를 수 있도록 돕는다. 동시에 은퇴 선수들에게는 새로운 활동 기회를 제공해 안정적인 진로 설계를 지원한다.

연맹은 2024년부터 본 사업을 통해 지난해까지 총 1210회 축구교실을 운영했다. 2만2800명의 어린이들에게 축구의 즐거움을 선사했다. 올해에는 현재까지 483회 수업을 통해 1만224명의 어린이들과 함께하며 뜨거운 호응을 얻고 있다. 코치를 추가로 모집하는 배경이다.

이번에 모집하는 K리그 퓨처스 어린이 축구교실 코치는 K리그 은퇴 선수라면 누구나 지원할 수 있다. 아시아축구연맹(AFC) 혹은 대한축구협회(KFA) 라이선스 및 2급 전문스포츠지도사 자격증 소지자를 우대한다. 다만, 선수 생활 중 사회적 물의를 일으켰거나 범죄로 징계를 받은 자, 성범죄 및 아동학대 관련 범죄 전력이 있는 자는 지원 대상에서 제외된다.

선발된 코치는 연맹이 개발한 축구 교본 ‘퓨처스 아카데미’를 기반으로 수업을 진행한다. 해당 교본은 학년별 프로그램과 함께 강사 멘트, 코칭 팁, 난이도 조절법 등이 포함돼 있다. 현장에서 쉽게 활용할 수 있도록 구성됐다. 지원자는 K리그 공식 홈페이지에 게시된 모집 요강을 확인한 뒤, 지정 양식의 이력서를 작성해 이메일로 제출하면 된다. 접수 기간은 다음달 7일까지다.

연맹은 이번 공개 모집을 통해 어린이들의 축구 참여 기회를 확대하고, 은퇴 선수들에게 다양한 활동 기회를 제공할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]