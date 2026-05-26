365mc, 지방줄기세포 도서 출간

365mc는 지방줄기세포를 주제로 한 신간 ‘지방줄기세포, 뱃살 속에 숨은 젊음의 비밀’을 출간했다고 26일 밝혔다. 부제는 ‘지방의 대반전, 노화의 주범에서 젊음의 파트너로’다.

이번 도서는 그동안 ‘덜어내야 할 대상’으로만 여겨졌던 지방을 재생의학 관점에서 다시 조명한다. 지방 속 줄기세포의 의학적 가치와 임상 활용 가능성을 대중이 이해하기 쉽게 풀어낸 것이 특징이다.

대표저자는 365mc올뉴강남본점 김정은 대표원장이 맡았다. 공동저자로는 365mc 김남철 대표이사, 365mc대표원장협의회 김하진 회장, 서울365mc병원 소재용 대표병원장, 글로벌365mc대전병원 이선호 대표병원장, 부산365mc병원 박윤찬 대표병원장, 대구365mc병원 서재원 대표병원장, 글로벌365mc인천병원 안재현 대표병원장, 팽팽클리닉 조민영 대표원장 등 365mc 주요 의료진이 참여했다.

책은 총 4개 파트로 구성됐다. 지방이 부정적으로 인식돼 온 배경, 복부·허벅지 지방에 줄기세포가 풍부한 이유, 지방줄기세포가 안티에이징 분야에서 주목받는 배경, 한국과 일본의 치료 시스템 차이, 줄기세포 화장품 관련 내용을 다룬다.

대표저자인 김정은 원장은 365mc 지방줄기세포센터 대표원장이자 대한지방줄기세포학회 회장을 맡고 있다. 김 원장은 “과거 지방흡입으로 추출된 지방 상당량은 의료폐기물로 처리됐다”며 “지방이 바이오자원으로 활용될 가능성이 충분함에도 버려지는 현실에 대한 문제의식에서 이번 책이 출발했다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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