㈜더캐리 베베드피노, 네이버서 ‘더캐리 WEEK’ 진행

사진=㈜더캐리

유아동 패션기업 ㈜더캐리(대표 이은정)의 대표 브랜드 ‘베베드피노(BEBEDEPINO)’가 여름 시즌을 맞아 5월 21일부터 26일까지 6일간 네이버플러스 스토어에서 ‘더캐리WEEK’ 프로모션을 실시한다.

업체에 따르면 이번 행사는 베베드피노를 비롯해 아이스비스킷, 베베드피노 언더웨어, 푸마키즈 등 더캐리가 전개하는 총 4개 브랜드가 참여하는 대규모 연합전으로 구성됐다.

베베드피노는 본격적인 여름 쇼핑 수요에 맞춰 반팔 티셔츠, 카라 티셔츠, 반바지, 블라우스, 라운지웨어, 원피스 등 한여름까지 활용 가능한 아이템을 중심으로 기획전을 마련했다. 특히 매 시즌 수요가 높은 셋업 아이템을 포함해 높은 할인율로 제품들을 제안한다고 업체 측은 전했다.

사진=㈜더캐리

행사 기간 소비자를 위한 쿠폰 이벤트도 다채롭게 운영된다. 매일 오전 11시 선착순 10% 다운로드 쿠폰(최대 5,000원 할인)이 지급되며, 알람받기 설정 고객 대상 장바구니 쿠폰(5만 원 이상 구매 시 1,000원 할인)과 재구매 고객 대상 장바구니 쿠폰(3만 원 이상 구매 시 3,000원 할인)이 각각 제공된다. 아울러 고객 편의를 위해 전 상품 무료 배송 및 무료 교환·반품 서비스가 적용된다.

이외에도 26SS 신상품 구매 고객을 위한 포토 리뷰 이벤트가 진행된다. 기간 내 신상품 구매 후 포토 리뷰를 작성한 고객 중 5명을 선정해 5,000원 쇼핑지원쿠폰을 추가 증정한다.

더캐리 관계자는 “이번 더캐리WEEK는 다가오는 여름 시즌을 앞두고 소비자들이 다양한 브랜드의 인기 아이템을 혜택과 함께 경험할 수 있도록 기획한 프로모션”이라며 “실속 있는 쿠폰 혜택과 리뷰 이벤트 등을 마련한 만큼 많은 관심을 기대한다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]