15G 연속 안타에서 ‘최다 실책’까지… KIA, 아시아쿼터 데일과 결별

사진=KIA 타이거즈 제공

개막과 함께 15경기 연속 안타로 기대를 키웠던 호랑이들의 아시아쿼터 실험이 조기 종료됐다. 방망이는 식었고, 내야 수비의 불안은 끝내 부담으로 남았다.

프로야구 KIA는 26일 한국야구위원회(KBO)에 아시아쿼터 내야수 제리드 데일의 웨이버 공시를 신청했다고 밝혔다. 지난 11일 1군 엔트리에서 말소된 뒤 보름 만에 내려진 결정이다.

당시 KIA는 데일을 2군으로 보내 타격감 조정 시간을 주겠다는 뜻을 보였지만, 결국 교체 쪽으로 방향을 택했다.

출발은 나쁘지 않았다. 프로야구 KIA 품에 안겼던 호주 국가대표 내야수 데일은 10개 구단 아시아쿼터 선수 중 유일한 야수로 화제를 모은 바 있다. 개막전부터 안타를 생산하며 데뷔 후 연속 경기 안타 행진을 15경기까지 늘렸다.

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하지만 이 기세를 이어가는 데 실패했다. 데일은 올 시즌 34경기서 타율 0.256 및 1홈런 6타점 OPS(출루율+장타율) 0.644를 기록했다.

더 뼈아팠던 건 수비였다. 데일은 유격수 포지션에서 안정감을 보여주지 못했다. 실책 19개를 기록하며 리그 최다 실책에 이름을 올린 것. 아시아쿼터는 전력의 빈틈을 메우기 위한 카드다. 외국인 선수 슬롯과 별개로 활용할 수 있는 자원인 만큼 즉시 전력에 가까운 효과가 필요하다.

무엇보다 유격수는 내야 수비의 중심이다. 단순히 타구를 처리하는 자리를 넘어 마운드와 내야 등 팀 전체의 리듬을 좌우한다. 공수 부침이 겹치면서 KIA의 고민은 커질 수밖에 없었다.

한편 KIA는 조만간 새로운 아시아쿼터 선수를 영입한다는 계획이다. 투수 쪽으로 이목이 쏠리고 있다. 현재 데일이 빠진 유격수 포지션에선 박민과 김규성, 정현창 등을 번갈아가며 투입 중이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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