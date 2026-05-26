방탄소년단, AMA ‘올해의 여름 노래’ 수상…공연·시상·수상 3콤보

그룹 방탄소년단의 ‘스윔(SWIM)’이 2026 아메리칸 뮤직 어워즈에서 ‘올해의 여름 노래’를 차지했다.

방탄소년단은 26일(한국시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 2026 아메리칸 뮤직 어워즈(AMAs)에서 ‘올해의 여름 노래’ 수상 영광을 안았다.

‘올해의 여름 노래(Song of the Summer)’의 수상자로 방탄소년단의 ‘스윔’이 호명되자 카메라가 객석에 있는 방탄소년단을 비췄다. 멤버들은 놀라움과 기쁨을 만끽하며 무대로 올랐다. 현장을 찾은 팬들은 “BTS”를 연호하며 박수를 보냈고, 글로벌 팝스타들도 방탄소년단을 향한 축하를 보냈다.

“전 세계의 아미들에게 감사하다”고 팀을 대표해 소감을 밝힌 RM은 “‘스윔’에 보내주신 큰 사랑에 감사하다. 새 앨범을 만드는 동안 큰 압박을 느꼈지만, 어떤 음악이 가장 방탄소년단다운 음악인지 표현하고자 하며 작업했다”고 말했다.

앨범이 전하는 메시지인 ‘킵 스위밍(keep swimming)’을 언급하며 “그때 우리가 믿었던 유일한 것은 우리가 계속 도전하고 나아가야 한다는 것이었다”고 부연한 RM에 이어 뷔는 방시혁 의장을 비롯한 스태프들에게 감사 인사를 전했다. 이어 “계속해서 헤엄치고 있는 모든 사람들에게 우리의 사랑을 보낸다”고 영어로 수상 소감을 밝혔다.

2021년 아메리칸 뮤직 어워즈에서 아시아 가수 최초로 올해의 아티스트를 수상한 이후 긴 공백기를 가졌던 방탄소년단은 3년 여 만에 발표한 신보 ‘아리랑’으로 다시 이 자리를 찾았다.

‘올해의 여름 노래’ 수상에 앞서 방탄소년단은 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’의 수록곡 ‘훌리건(hooligan)’으로 AMA 오프닝 무대를 장식했다. 검은 복면을 댄서들과 합을 이뤄 카리스마 넘치는 무대를 꾸몄고, 붉은 빛으로 물든 객석에선 환호가 터져 나왔다. 이어 ‘Best Female R&B’ 부문의 시상자로 등장해 또 한 번 환호성을 이끌어냈다.

한편, 아메리칸 뮤직 어워즈 후보 선정은 지난해 3월 21일부터 올해 3월 26일까지의 빌보드 및 루미네이트 데이터를 바탕으로 이뤄졌다. 스트리밍 수치와 음반 판매량, 라디오 방송 횟수 등 대중적 영향력을 종합적으로 반영한 결과다. 방탄소년단은 이번 시상식에서 대상 격인 올해의 아티스트 후보에 오른 데 이어 ‘올해의 여름 노래’, ‘베스트 남성 K-팝 아티스트’ 부문 후보에 이름을 올렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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