어송라이터 디엔, 감각적 새 싱글 'All about (날 닮은 너, 널 닮은 나)' 공개

싱어송라이터 디엔(d&)이 한층 더 견고해진 자신만의 독보적인 멀티버스 세계관을 품고 가요계에 컴백한다.

디엔의 새 싱글 'All about (날 닮은 너, 널 닮은 나)'가 오늘(26일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 음악 팬들을 찾는다.

이번 신곡 'All about (날 닮은 너, 널 닮은 나)'는 따뜻한 기타 선율과 포근한 EP 사운드가 아름답게 어우러진 미디엄 템포의 인디 팝 트랙이다. 경쾌하고 리드미컬한 사운드 위로 흐르는 디엔 특유의 청아하고 부드러운 보이스가 곡의 산뜻하고 감성적인 무드를 극대화한다.

그동안 디엔은 기존 앨범들을 통해 각기 다른 차원에서 살아가는 여러 명의 자신을 '멀티버스' 형식으로 그려내며 평단과 리스너들의 주목을 받아왔다. 이번 싱글은 그 세계관의 정점이 되는 곡으로, 마침내 서로 다른 차원에 존재하던 다양한 모습의 자신들과 정면으로 마주하게 되는 서사를 담았다. 직접 탄탄하게 구축해 온 유니버스에 진정성 있는 텍스트가 결합되면서 디엔만의 독창적인 음악적 색깔이 더욱 확고해졌다는 평이다.

특히 디엔은 이번 싱글에서도 직접 작사에 참여하며 아티스트로서의 음악적 역량을 아낌없이 드러냈다. 가사에는 "불안하고 흔들리는 순간들마저도 있는 그대로 받아들이자"라는 깊은 내면의 성찰과 목소리를 고스란히 녹여내어, 동시대를 살아가는 리스너들에게 따뜻한 위로와 깊은 공감의 메시지를 전할 예정이다.

자신만의 독보적인 영역을 넓혀가고 있는 싱어송라이터 디엔(d&)의 새 싱글 'All about (날 닮은 너, 널 닮은 나)'는 오늘(26일) 정오부터 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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