성수동에 뜬 강소라, 쥬비스 모델된 후 건강한 라이프스타일 직접 전했다

사진=쥬비스다이어트 제공

배우 강소라가 쥬비스다이어트 새 모델로 발탁된 후 첫 행사를 성황리에 마쳤다.

26일 쥬비스다이어트에 따르면 강소라는 지난 23일 서울 성동구에 위치한 쥬비스 성수점의 확장 이전을 기념한 프리미엄 프라이빗 쇼룸 행사에 참석했다.

이날 행사 현장에는 쥬비스 신규 서비스를 직접 체험할 수 있는 도슨트 프로그램이 마련됐다. 연구 기반으로 개발 중인 기능성 음악 콘텐츠가 공개됐으며 참석자들이 직접 사진과 영상을 남길 수 있는 포토존과 체험형 이벤트, 5대 영양소를 균형 있게 설계한 건강식 쥬비스푸드 등이 꾸려졌다.

화이트 민소매 원피스를 입고 세련되면서도 우아한 스타일링으로 행사에 참석한 강소라는 직접 주요 프로그램과 공간을 둘러보며 참석자들과 소통했다. 그는 데이터 기반으로 매 회차 몸 상태에 맞춘 솔루션을 제공하는 쥬비스 케어 시스템에 관심을 보이며 운동 루틴 공간과 바디부스팅 프로그램 등을 차례로 경험했다. 또한 건강한 자기관리와 균형 잡힌 라이프스타일에 대한 자신의 생각을 공유하며 현장 분위기를 따뜻하게 만들었다.



앞서 강소라는 쥬비스그룹 새 브랜드 모델로 발탁됐다. 쥬비스는 강소라가 건강한 삶의 방식을 꾸준히 실천하고 긍정적인 라이프스타일을 보여주는 인물이라는 점에 주목한 것으로 알려졌다.

강소라는 과거 20㎏ 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다. 2020년에는 한의사와 결혼해 2021년, 2023년 두 딸을 출산한 후에도 건강하고 철저한 자기관리를 보여주며 변함없는 비주얼을 유지하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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