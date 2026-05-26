“우리 아이 입맛도 흑백요리사?”…더 시에나 프리모, ‘꼬마 미식가’ 호캉스

더 시에나 프리모는 아이를 하나의 독립된 미식가로 대우하는 ‘꼬마 미식가(Little Gourmet)’ 테마를 앞세워 가족 고객을 위한 다이닝 경험을 강화했다고 밝혔다.

최근 노키즈존 논란과 함께 자극적인 배달음식과 인스턴트 식품에 익숙한 아이들의 식생활을 고민하는 부모들이 늘고 있다. 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 열풍 이후 음식의 재료와 조리 과정에 대한 관심이 높아진 가운데, 아이 식습관 역시 ‘무엇을 먹느냐’보다 ‘어떤 음식을 경험하느냐’가 중요해졌다는 평가다.

제주 서귀포에 위치한 더 시에나 프리모는 이 같은 흐름에 맞춰 아이를 독립된 고객으로 보고 식재료와 메뉴 구성, 식사 환경까지 세심하게 설계하고 있다.

◆“햄버거 말고 한우 미역국”…아이 입맛도 ‘경험’이 좌우

더 시에나 프리모의 다이닝 공간 ‘일 캄포(Il Campo)’와 한식당 ‘까 보스코(Ca’ Bosco)’는 아이와 성인이 함께 즐길 수 있는 다이닝 공간으로 운영된다.

특히 조식 뷔페는 35개월 이하 유아에게 무료로 제공되며, 아이들이 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴 구성에도 신경 썼다. ‘까 보스코’의 키즈 한식 차림은 제주의 신선한 제철 식재료를 활용해 자극적인 맛보다 재료 본연의 풍미를 살리는 데 집중했다. 한우 미역국과 로컬 식재료 기반 메뉴는 패스트푸드에 익숙한 아이들에게 새로운 식사 경험을 제공한다는 설명이다.

더 시에나 프리모 측에 따르면 실제 자녀와 함께 투숙한 한 고객은 “평소에는 피자나 햄버거만 찾던 아이가 한식 차림과 생선 요리를 잘 먹어 놀랐다”며 “여행 중 아이가 좋은 음식을 경험하는 시간이 됐다”고 전했다.

더 시에나 프리모 - 키즈 펜트하우스 객실

◆주중 2박의 여유…‘식탁 위 대화’가 달라진다

더 시에나 프리모는 이번 ‘꼬마 미식가’ 콘셉트를 주중 2박 패키지와 연계했다. 혼잡한 주말보다 여유로운 분위기 속에서 가족이 함께 식사와 휴식을 즐길 수 있도록 한 점이 특징이다.

아이들은 ‘밤비노 키즈 플레이존’에서 활동한 뒤 식사를 하고, 저녁에는 미디어 파사드 쇼를 관람하며 호텔 안에서 하루를 마무리할 수 있다. 식사 시간이 단순한 끼니 해결이 아니라 가족이 함께 시간을 보내는 경험으로 이어지도록 동선을 구성했다.

최근 가족 여행의 기준은 객실 크기나 수영장을 넘어 아이가 호텔 안에서 얼마나 편안하게 먹고, 놀고, 쉴 수 있는지로 이동하는 분위기다.

더 시에나 프리모 관계자는 “최근 가족 여행에서는 아이 역시 하나의 독립된 고객으로 존중받는 경험이 중요해지고 있다”며 “아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 식사와 휴식 경험을 제공하기 위해 다이닝과 부대시설의 완성도를 계속 높여가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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