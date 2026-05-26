핸디 선풍기, 태닝 피규어 키링… 카카오프렌즈와 더 즐거운 야구 직관

카카오프렌즈가 26일 출시한 KBO리그 컬래버레이션 굿즈의 삼성 라이온즈 버전 제품 이미지. 왼쪽부터 인형 키링, 태닝 피규어 키링, 핸디 선풍기. 카카오프렌즈 온라인 매장 갈무리.

카카오프렌즈가 출시한 핸디 선풍기와 태닝 피규어 키링 이미지. 카카오프렌즈 온라인 매장 갈무리.

카카오프렌즈와 함께라면 여름철 야구 직관이 더 즐거워진다. 무더운 여름 직관의 필수품인 핸디 선풍기, 햋빛을 받으면 색깔이 변하는 태닝 피규어 키링 등 굿즈가 야구팬들을 찾아왔다.

카카오가 운영하는 카카오프렌즈는 한국야구위원회(KBO) 소속 10개 프로야구단과 손잡고 ‘2026 카카오프렌즈 X 프로야구단’ 굿즈를 출시했고 26일 밝혔다. 2023년부터 시작돼 매해 이어지는, 4번째 컬래버레이션이다.

올해도 자신이 응원하는 팀을 향한 팬심을 표현할 수 있도록 실용적이면서도 위트 있는 상품 라인업을 기획했다. 춘식이가 각 구단 유니폼을 착용한 ‘키링 인형’, 햇빛을 받으면 색상이 변하는 ‘태닝 피규어 키링’, 무더운 야구장 직관 필수 아이템인 ‘핸디 선풍기’다.

이날부터 카카오프렌즈 온라인 스토어 및 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있고, 구단별 공식 판매처에서도 순차적으로 만나볼 수 있다. 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서는 10개 구단의 전체 상품 라인업을 판매하고, 백화점 및 쇼핑몰 입점 매장에서는 각 지역 연고구단의 제품을 위주로 선보인다.

카카오 관계자는 “2023년 첫 출시 이후 매년 꾸준한 완판 기록을 세운 프로야구단 협업이 네 번째 시즌을 맞이해 더 매력적인 제품으로 돌아왔다”며 “카카오프렌즈 굿즈와 함께 일상 속 응원의 순간이 더 즐거워지기를 바란다”고 말했다.

카카오프렌즈가 출시한 태닝 피규어 키링 이미지. 카카오프렌즈 온라인 매장 갈무리.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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