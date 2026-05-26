핸디 선풍기, 태닝 피규어 키링… 카카오프렌즈와 더 즐거운 야구 직관

카카오프렌즈와 함께라면 여름철 야구 직관이 더 즐거워진다. 무더운 여름 직관의 필수품인 핸디 선풍기, 햋빛을 받으면 색깔이 변하는 태닝 피규어 키링 등 굿즈가 야구팬들을 찾아왔다.
카카오가 운영하는 카카오프렌즈는 한국야구위원회(KBO) 소속 10개 프로야구단과 손잡고 ‘2026 카카오프렌즈 X 프로야구단’ 굿즈를 출시했고 26일 밝혔다. 2023년부터 시작돼 매해 이어지는, 4번째 컬래버레이션이다.
올해도 자신이 응원하는 팀을 향한 팬심을 표현할 수 있도록 실용적이면서도 위트 있는 상품 라인업을 기획했다. 춘식이가 각 구단 유니폼을 착용한 ‘키링 인형’, 햇빛을 받으면 색상이 변하는 ‘태닝 피규어 키링’, 무더운 야구장 직관 필수 아이템인 ‘핸디 선풍기’다.
이날부터 카카오프렌즈 온라인 스토어 및 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있고, 구단별 공식 판매처에서도 순차적으로 만나볼 수 있다. 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서는 10개 구단의 전체 상품 라인업을 판매하고, 백화점 및 쇼핑몰 입점 매장에서는 각 지역 연고구단의 제품을 위주로 선보인다.
카카오 관계자는 “2023년 첫 출시 이후 매년 꾸준한 완판 기록을 세운 프로야구단 협업이 네 번째 시즌을 맞이해 더 매력적인 제품으로 돌아왔다”며 “카카오프렌즈 굿즈와 함께 일상 속 응원의 순간이 더 즐거워지기를 바란다”고 말했다.
박재림 기자 jamie@sportsworldi.com
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